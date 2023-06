Fazendas receberam documentos adulterados após inserção de dados falsos em sistema, diz Agrodefesa

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) deve realizar uma série de auditorias em propriedades que receberam documentação falsa após adulteração de dados no sistema do órgão. Documentação fraudulenta foi enviada para 189 propriedades como parte de um esquema de comercialização ilegal de gado, afirma a Agência. A maioria desses produtores não está envolvida no caso de fraude no sistema da Agrodefesa, mas todos deverão passar por avaliação.

Na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Civil (PC) deflagrou a Operação Falso Rebanho. O objetivo é combater uma prática de fraude em informações nos sistemas da Agrodefesa ocorrida em 2020, mas que só foi identificada neste ano. A PC realizou 19 mandados de busca e apreensão e duas prisões em flagrante.

Em entrevista, o delegado Cleybio Januário Ferreira explicou que servidores comissionados da Agrodefesa inseriam informações falsas sobre rebanhos de gado nos sistemas do governo a fim de vender identificações falsas para os animais. Com essa documentação fraudulenta, proprietários rurais poderiam comercializar e transportar animais de origem ilícita.

À reportagem, o presidente da Agência, José Ricardo Caixeta Ramos, explica: “Esses servidores incluíam esses animais dentro de cadastros, dentro desses 189 cadastros, e posteriormente eles emitiam essa documentação [os documentos falsos que seriam vendidos]”.

Os então funcionários do órgão público emitiam informações falsas dentro de lotes e cadastros legítimos e posteriormente vendia os cadastros falsos de forma separada. Por isso existe a necessidade de investigar todas as propriedades que receberam os papéis fraudados. A maioria desses produtores não está envolvida no caso de corrupção, mas dentro dessas 189 propriedades, existem aqueles envolvidos.

Três servidores comissionados foram exonerados e estão sob investigação. Nas próximas semanas acontece investigação nas propriedades que receberam os documentos adulterados para apurar quem trabalhava junto aos três servidores que foram exonerados.

“Cada propriedade que recebeu, que emitiu, esse tipo de documentação fraudulenta, todos eles vão sofrer agora uma auditoria”, resumiu o presidente da Agrodefesa.