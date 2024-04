Fazendeiro apontado pela polícia como um dos maiores desmatadores da Amazônia é preso em Goiás

Foi preso nesta quarta-feira (3), no setor Oeste, em Goiânia, o fazendeiro Geraldo Daniel de Oliveira, apontado pela polícia como um dos maiores desmatadores da Amazônia. A Polícia Civil de Goiás confirmou ter cumprido o mandado de prisão preventiva expedido em Altamira, no Pará. O acusado, que já havia sido preso em 2022, encontrava-se em liberdade provisória.

O Daqui não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria.

Segundo a polícia goiana, o fazendeiro é investigado pelos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica. Não há informações, até o momento, se houve mais prisões, ou se algo foi apreendido durante a ação.

A prisão de Geraldo Daniel de Oliveira fez parte da operação “Refloresta Xingu", um desdobramento da "Operação Curupira". Segundo a polícia, durante o período em que esteve em liberdade provisória, o fazendeiro teria violado as medidas cautelares impostas, levando à sua nova captura.

As investigações apontaram que, desde 2019, Geraldo Daniel é responsável por desmatar mais de 10.000 hectares de floresta amazônica, tornando-se “um dos principais agentes de desmatamento no estado do Pará”.

Nas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho, escreveu sobre a prisão do fazendeiro, reiterando que ele é acusado de desmatar mais de 10 mil hectares nos últimos 5 anos na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, no Pará.

"A Polícia Civil do Pará prendeu, em Goiânia, Geraldo Daniel de Oliveira, o Geraldinho. Ele é acusado de desmatar mais de 10 mil hectares nos últimos 5 anos, na APA Triunfo do Xingu. Ele e o genro, que está com prisão preventiva decretada, respondem por outros crimes ambientais e falsidade documental. #AquiNão.”

Em 2019, Geraldo Daniel foi acusado pelo Ministério Público do Estado do Pará de desmatar 5,5 mil hectares de áreas ambientais no Estado - área equivalente a seis mil estádios do Maracanã. Além disso, ele já respondeu a quatro ações envolvendo crimes ambientais.