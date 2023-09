Feirão de apartamentos prontos e semiprontos acontece em várias cidades

Comprometida com o acesso à moradia de diversas famílias brasileiras, a MRV, empresa do grupo MRV&CO e maior construtora da América Latina, está promovendo um novo Feirão, dessa vez com benefícios para quem busca adquirir apartamentos prontos ou semiprontos.

As condições especiais oferecidas variam entre bônus no valor do imóvel; unidades com seis meses de condomínio grátis; e unidades com seis meses de condomínio grátis mais um vale mudança no valor de 3 mil reais. No total, são 5136 imóveis com ofertas, em 65 cidades do Brasil.

As oportunidades estão disponíveis desde o dia 1º de setembro e vão até a próxima quarta-feira, dia 20. Somente em Goiás, são 511 unidades, nas cidades de Anápolis (40), Aparecida de Goiânia (117), Goiânia (134) e Valparaíso de Goiás (220).

Thiago Ely, diretor Executivo Comercial da MRV, afirma que “somado às condições especiais de financiamento e subsídios oferecidos pelo programa Minha Casa, Minha Vida, é a oportunidade perfeita para realizar o sonho do imóvel próprio com as melhores condições possíveis”.

Para além das unidades enquadradas no programa “Minha Casa, Minha Vida”, o Feirão de Apês Prontos e Semiprontos oferece ainda opções para outras faixas de renda. “Procuramos selecionar imóveis que incorporassem todo tipo de público e atendessem a demanda em diversas regiões do país”, comenta o diretor.

Para garantir a oportunidade, os interessados devem procurar a Loja da MRV mais próxima de sua região, levando documentos como RG ou CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, certidão de nascimento, estado civil e carteira de trabalho.

Os moradores de Goiânia que se interessarem em aproveitar o Feirão devem procurar a loja situada à Avenida Goiás Norte, nº 1.371 - 1.495, Jardim Ipê, em Goiânia.