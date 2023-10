Feirão oferta mais de 12 mil imóveis em Goiânia

Comçou a 16ª Feira do Imóvel de Goiânia, que coloca à venda mais de 12 mil propriedades no município. O evento se estende até a próxima quinta-feira (19) e atende das 14h às 23h, no Centro de Convenções. São ofertadas taxas reduzidas e créditos facilitados para aquisição de casas, apartamentos, lotes e salas comerciais.

Durante a feira também serão esclarecidas dúvidas sobre o novo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e as regas que permitem pessoas terem acesso aos financiamentos e descontos com os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segundo a Caixa, além dos atendimentos presenciais, é possível baixar o aplicativo, chamado Habitação Caixa, sendo possível verificar on-line condições para contratar crédito.

O evento é organizado pela Caixa Econômica Federal em conjunto com o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais (Secovi).

Segundo o banco, mais informações sobre o crédito imobiliário na CAIXA podem ser consultadas no site do banco ou no aplicativo Habitação CAIXA, além dos telefones 3004-1105 e 0800 726 0505 (de segunda a sexta-feira das 8h às 20h) e 0800 726 8068 (de segunda a sexta-feira em qualquer horário e aos sábados de 10h às 16h).