Feira da Gestante, Bebê e Criança acontece até domingo

A Feira da Gestante, Bebê e Criança começou nesta quarta-feira (16) e segue até domingo (20) no Shopping Estação Goiânia, com entrada gratuita. São centenas de opções com itens a partir de R$ 2,50. São 23 expositores entre fabricantes e lojistas com um mix de produtos como roupas, sapatos, carrinhos, mamadeiras, kit berço, produtos de higiene, almofadas e itens para banho e decoração.

Conforme explica a analista de marketing do shopping, Brisa Fialho, um dos momentos mais esperados durante a gestação, sem dúvidas, é a hora de montar o enxoval do bebê. “Escolher as peças de roupas, sapatos, itens de banho e decoração, normalmente, tendem a ser uma verdadeira terapia para as futuras mamães”, pontua.

Segundo o organizador da tradicional feira itinerante, Célio Corradini Junior, dentre as vantagens da exposição, que atua há mais de três décadas no mercado nacional, está a variedade e precificação dos produtos ofertados. “Da pomada ao carrinho de bebê, a feira reúne tudo que a gestante e bebê possam precisar, e o melhor, tudo com muitíssima qualidade e a preço justo”, destaca.

Ainda de acordo com Célio, outro destaque da exposição são os itens personalizados e peças que podem ser bordadas na hora da compra. “E além de tudo isso, ainda contamos com móveis, almofadas e itens para banho e decoração a preço de fábrica no nosso catálogo”, informa.

Embora já seja possível encontrar peças de roupas a partir de R$ 2,50, ainda segundo o organizador da feira, as ofertas mais procuradas pelo público costumam ser os kits com 4 camisetas ou 5 mijões por R$ 9,99. Com acesso gratuito, a feira estará aberta ao público de quarta a sexta-feira, das 13h às 21h, no sábado das 10h às 20h, e no domingo das 10h às 19h.



Serviço: Feira da Gestante, Bebê e Criança

Data: de 16 a 20 de agosto

Horário: de quarta a sexta, das 13h às 21h

Sábado, das das 10h às 20h

Domingo, das 10h às 19h

Local: Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás 2151, Goiânia, GO, 74063-010