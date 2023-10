Feira da Gestante, Bebê e Criança retorna a Goiânia

Além de muitas expectativas, a chegada de um bebê é também permeada de muitos gastos. E é justamente de olho nesse público formado por papais e mamães que estão a espera ou que acabaram de receber a visita da cegonha, que o Shopping Estação Goiânia recebe até domingo (29), mais uma edição da Feira da Gestante, Bebê e Criança.



De um lindo babador ao mais sofisticado carrinho para bebês, o evento trará centenas de itens de enxoval e que envolvem todo o universo da maternidade, com preços a partir de R$ 2. Com acesso gratuito, a feira funcionará de quarta a sexta, das 13h às 21h; no sábado (28), das 10h às 20h; e no domingo (29), das 10h às 19h.

A tradicional Feira da Gestante, Bebê e Criança, com sede em São Paulo (SP), é referência nacional no segmento e reunirá em Goiânia cerca de 20 expositores, entre fabricantes e lojistas, que irão expor um mix de produtos para bebês e mamães como roupas, sapatos, carrinhos, mamadeiras, kit berço, produtos de higiene, almofadas e itens para banho, decoração para o quarto e moda gestante.

Serviço: Feira da Gestante, Bebê e Criança

Data: Até 29 de outubro

Horário: de quarta a sexta, das 13h às 21h | Sábado, das das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 19h

Local: estacionamento Sul, Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás 2151, Goiânia, GO, 74063-010