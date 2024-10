Feira da Gestante começa nesta quarta-feira (16), com produtos a partir de R$ 2

Começa nesta quarta-feira (16), no Shopping Cerrado, a 11ª edição da Feira da Gestante. O evento segue até domingo (20) e reunirá mais de 50 lojas de todo o Brasil com produtos a partir de R$ 2 e descontos de até 70%.

O público poderá encontrar uma variedade de produtos para mães e bebês, como camisola e sutiã amamentação, bolsas, malas e mochilas maternidade, roupas, calçados, acessórios, almofadas de banho e de amamentação, móveis, kit berço, decorações e carrinhos, entre outros, incluindo itens personalizados na hora.



Além disso, será oferecido um curso de primeiros socorros em crianças com ênfase na manobra de Heimlich, técnica para desengasgar bebês em situações de emergência. O curso custa R$ 30 e o valor será revertido em vale-compras para uso na feira.



A Feira da Gestante será instalada no piso 1 do Shopping Cerrado, próximo ao Vapt Vupt, e funcionará de quarta a sexta-feira, das 14h às 21h; no sábado, das 10h às 21h; e no domingo, das 13h às 20h, com entrada gratuita.



O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia (GO).



SERVIÇO

Feira da Gestante Goiânia

Data: 16 a 20 de outubro de 2024

Horário: quarta a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado, das 10h às 21h; e domingo, das 13h às 20h

Local: Shopping Cerrado - piso 1, próximo ao Vapt Vupt (Avenida Anhanguera nº 10.790, Setor Aeroviário, Goiânia - GO)

Mais informações: instagram @feiradagestante.goiania @shoppingcerrado

Entrada gratuita