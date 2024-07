Feira da Gestante começa nesta quarta-feira (24) no Shopping Cerrado

Começa nesta quarta-feira (24) e segue até domingo (28), no Shopping Cerrado, a maior feira de produtos para bebês e gestantes do Brasil, a Feira da Gestante. O evento, que chega à sua 10ª edição, reunirá mais de 50 expositores de todo o país, oferecendo uma variedade de produtos para montar o enxoval completo do bebê em um só lugar.



Os visitantes terão a oportunidade de encontrar tudo o que precisam, desde roupinhas e acessórios até itens de cuidados e móveis, com preços exclusivos e ofertas especiais disponíveis apenas durante o evento. Pela primeira vez desde a retomada dos eventos, a feira contará com um stand distribuidor de fraldas e lenços umedecidos, oferecendo uma ampla gama de produtos em promoção.



A Feira da Gestante será instalada no piso 1 do Shopping Cerrado, próximo ao Vapt Vupt, e funcionará de quarta a sexta-feira, das 14h às 22h; no sábado, das 10h às 22h; e no domingo, das 13h às 20h, com entrada gratuita. O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia (GO).



SERVIÇO: Feira da Gestante Goiânia

Data: 24 a 28 de julho de 2024

Horário: quarta a sexta-feira, das 14h às 22h; sábado, das 10h às 22h; e domingo, das 13h às 20h

Local: Shopping Cerrado - piso 1, próximo ao Vapt Vupt (Avenida Anhanguera nº 10.790, Setor Aeroviário, Goiânia - GO)

Mais informações: instagram @feiradagestante.goiania @shoppingcerrado

Entrada gratuita