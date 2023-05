Feira da Madrugada em Goiânia volta a ser realizada a partir de quarta

Gabriella Braga

Após três anos, a Prefeitura de Goiânia retoma o período de funcionamento da Feira da Madrugada. Realizada na viela da Rua 44, a feira especial passa a ser montada na noite de terça-feira, funcionando entre às 4h de quarta e às 22h de quinta. A mudança no horário de funcionamento havia sido motivada pela pandemia da Covid-19, quando a feira passou a ocorrer apenas na quinta-feira.

A medida foi determinada pela portaria 46, publicada na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira (15), e assinada pelo titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), Silvio Silva Sousa. A validade do documento em caráter “excepcional”, no entanto, é apenas até o final deste ano.

Presidente da Associação dos Feirantes da Feira da Madrugada, Patrícia Mendes se diz surpresa com a portaria publicada com tempo determinado. “Para mim viria como definitiva. Mas (se não vier nova portaria) no último dia de dezembro minha luta continua para termos a (feira na) quarta-feira”, pontua.

Ela explica ainda que a única novidade é “que a gente (feirante) vai voltar a trabalhar normalmente”. “Não teve extensão de horário e nem de dia. A gente só está voltando para o nosso horário normal”, ressalta. Com a alteração, a montagem passa a ser às 20h de terça-feira e a desmontagem às zero horas de quinta.

Patrícia destaca ainda que a feira foi paralisada durante o início da pandemia da Covid-19, deflagrada em março de 2020 no Brasil e, em julho daquele ano, passou a funcionar de forma escalonada. Por isso, explica, os próprios feirantes decidiram por “abrir mão” das vendas na quarta-feira.

Associação aprova medida

Para a presidente da associação, a medida é benéfica não apenas para os trabalhadores da Feira da Madrugada, que estavam ansiosos pela retomada, mas também para os clientes. “Estava prejudicando muito, temos clientes que têm necessidade da quarta. É o bate-volta. Ele chega, faz as compras, e vai embora. Não é aleatório (a feira na quarta), é logístico”, aponta.

A respeito dos feirantes, destaca: “Estão achando maravilhoso. O feirante não pode trabalhar só quatro dias no mês. Agora (com a portaria) vamos trabalhar o dobro (de dias)”.

Segundo ela, o retorno da feira na quarta demorou a ser concretizado. “Não sei porque não voltava, porque todo mundo já estava trabalhando normalmente. Tive mais dificuldade com o retorno (do que com a retirada), mas conseguimos com muita batalha voltar a quarta.”

A justificativa da administração municipal, conforme explica Patrícia, era em relação às obras na Praça do Trabalhador, que teve início em junho de 2019. “Mas a gente não está na praça, estamos na viela. Nunca atrapalhamos a obra”. A viela da Rua 44 é localizada entre a Praça do Trabalhador e o Terminal Rodoviário da capital goiana.

Ainda de acordo com ela, a realização da feira em um único dia da semana “provocou uma bola de neve” pois, atualmente, cerca de mil pessoas trabalham no local. “Cada banca tem duas pessoas levando renda para as suas casas. Fora os empregos diretos e indiretos. Sem a quarta-feira tirou o dinheiro de muita gente”, pontua.

Para tentar reverter o quadro, ainda no início da pandemia da Covid-19, Patrícia buscou alternativas de venda. Foi assim que criou grupos no WhatsApp com clientes e vendedores da Feira da Madrugada, onde eram comercializados os produtos. No entanto, mesmo depois do encerramento do período crítico, ela destaca que muitos clientes ainda utilizam o meio digital para fazer as compras sem necessitar de vir presencialmente a Goiânia.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) destaca que a portaria foi um atendimento à solicitação dos trabalhadores “autorizando a volta dos dias e horários originais de funcionamento da feira”, visto que, durante a pandemia, os feirantes “concordaram em trabalhar apenas um dia na semana”. Ainda conforme o texto, a feira possui cerca de 550 permissionários legalizados junto à pasta.

A Feira Hippie, que funciona na Praça do Trabalhador, não será contemplada com a medida. O funcionamento segue apenas aos sábados e domingos. De acordo com a secretaria, a feira possui 1,6 mil legalizados. “O restante (dos trabalhadores) que compõe as duas feiras trabalha com protocolos e está em processo de regularização junto à Sedec”, finaliza a nota.

Na edição do Diário Oficial do Município (DOM) do dia 19 de janeiro deste ano, a Sedec publicou a portaria 5, “autorizando excepcionalmente o funcionamento da Feira da Madrugada nos dias 18 e 25 de janeiro e nos dias 01, 08, 15 e 22 de fevereiro”.

As datas se referem às quartas-feiras de ambos os meses. Na ocasião, a liberação estendeu o horário para os mesmos da nova portaria publicada nesta segunda-feira (15). Dessa forma, a montagem ocorre a partir das 20h de terça-feira, e o funcionamento a partir das 4h de quarta até às 22h de quinta.

No ano passado, foram ao menos quatro autorizações, sendo que a publicada no DOM do dia 9 de novembro permitiu a realização durante os meses de novembro e dezembro. As outras ocorreram nos dias 8 e 15 de junho, devido às celebrações do Dia dos Namorados e Corpus Christi, respectivamente, e no dia 28 de setembro, por conta das eleições 2022.