Feira de Arte Goiás retorna em formato híbrido com obras que valorizam a produção local

A convergência entre artistas visuais, galerias e escritórios de arte toma conta a partir desta sexta-feira (27) do Museu de Arte Contemporânea (MAC), do Centro Cultural Oscar Niemeyer, dentro da quarta edição da Feira de Arte Goiás (Fargo). Uma das janelas mais expressivas de artes do Centro-Oeste, o projeto realizado pela Galeria Arte Plena é oásis de realizadores de diferentes gerações, formatos e linguagens.

Após edição on-line em 2021, a Fargo é realizada de forma híbrida, com site próprio e exposições presenciais. Com uma agenda que amplia a discussão sobre artes visuais, mercado, produção goiana, o evento apresenta obras de arte com foco na valorização da produção local, nos artistas emergentes e na diversidade de poéticas.

“O desejo é criar uma projeção de futuro em artistas da nova geração. É necessário acreditar na produção local. Trata-se de um olhar para dentro, do que estamos produzindo por perto”, explica o coordenador geral da Fargo, o artista Sandro Torres. Além das galerias, coletivos e escritórios de arte de Goiânia e do interior também estarão na feira galerias de Brasília, como Oto Reifschneider, e o Coletivo Plano da Artes, organizado pela professora e curadora Cinara Barbosa.

A Arte Plena, com sua Casa Galeria, apresentará nomes do elenco da galeria, como Rodrigo Flávio e Nancy de Melo, mas também investirá em novas promessas da arte goiana, como Augusto César, Manuela Costa e André Felipe Cardoso. A ideia, de acordo com Sandro Torres, é que se crie uma convergência entre gerações. “Neste ano, os homenageados são todos os que estão expondo e produzindo na feira, e que participam, de alguma forma, da atual produção de artes visuais”, destaca.

A retomada do público é motivo de grande comemoração por parte dos organizadores da feira, após edição on-line. “Para a arte, é necessário conferir de perto, além, claro, do network que ocorre durante o evento”, comenta a produtora executiva da Fargo, Wanessa Cruz. Além das exposições no MAC, o evento também aporta no formato on-line para visitantes de outras cidades e Estados.

Entre os artistas da nova geração, estão, por exemplo, os realizadores do Muquifu Cultural, coletivo que abriu as portas nas últimas semanas na Rua 8, no Centro de Goiânia. Há ainda a participação do Ateliê Hidrolands, o Oca Goyaz Escritório de Arte, o MMarte, o MUY Café e o Krav Design, ambos de Goiás. Entre as instituições participam a Faculdade de Artes Visuais, da Universidade Federal de Goiás, e o Sebrae Goiás.

Fomento

A Fargo é um dos projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc e recebe apoio da Secretaria da Cultura de Goiás. A quarta edição do evento traz a novidade do Prêmio Estímulo, com 20 premiações no valor de R$ 1 mil cada, a título de colaboração com a produção do trabalho ou conjunto de trabalhos a serem expostos na feira. O prêmio é destinado aos 20 artistas goianos ou que sejam residentes há pelo menos dois anos em Goiás.

A Fargo em 2022 também promove o Encontros na Fargo, uma série de bate-papos com convidados nacionais e locais, profissionais reputados do setor das artes, dentre eles a artista e curadora de São Paulo Yara Dewachter, o artista também de Sao Paulo Marcelo Amorim, a produtora e consultora do Rio de Janeiro Adriana Braga, o especialista em coleções do Rio Grande do Sul Nei Vargas e a fotógrafa e professora do Amazonas Sara Rangel. As conversas serão gravadas para reprodução no site e fazem parte das ações e formação da feira.



SERVIÇO

Exposição: 4ª edição da Feira de Arte Goiás

Data: de sexta-feira (27/5) a domingo (29//5)

Horário de visitação: das 14h às 21h

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer – GO-02, km 0, saída para Bela Vista de Goiás

Informações: @fargogoias

Entrada franca

Confira a lista completa de expositores da Fargo

Arte Plena Casa Galeria (Goiânia)

J. Fratus Escritório de Arte (Goiânia)

Eliane Miclos Escritório de Arte (Goiânia)

Galeria Motim (Pirenópolis)

Ateliê Livre de Gravura (Goiânia)

Oto Reifschneider (Brasília)

Cleandro Jorge Escritório de Arte (Goiânia)

Espaço Ebner Galeria de Arte (Anápolis)

Grafisch Atelier Hidrolands (Goiânia)

Accua Tríade (Goiânia)

BSB Plano das Artes (Brasília)

Oca Goyaz Escritório de Arte (Goiânia)

MMarte (Goiânia)

Muquifu Cultural (Goiânia)

Coletivo Rumos (Goiânia)

FAV- UFG (Goiânia)

Krav Design (Goiânia)

Prêmio Estímulo Fargo

Sebrae Goiás (GO)