Feira de inovação para indústria traz extensa programação de palestras gratuitas

Além de colocar as indústrias goianas em contato direto com fornecedores que irão trazer as mais recentes novidades tecnológicas voltadas para o setor industrial, a 1ª ExpoInd - Feira de Fornecedores de Tecnologias e Soluções para a Indústria de Goiás, que será realizada entre os dia 9 e 11 de outubro, no Centro de Convenções da PUC Goiás, em Goiânia, promete criar um ambiente de conhecimento sobre inovação e várias outras potencialidades da indústria no estado.

Com visitação totalmente gratuita, a ExpoInd trará também uma extensa programação de palestras gratuitas ao longo dos três dias de evento.

Na noite de abertura, haverá a palestra magna que será ministrada pela escritora, influenciadora e consultora Martha Gabriel, para cerca de 300 pessoas. Ela é referência na América Latina nas áreas de negócios, tendências, inovação e é considerada atualmente uma das principais pensadoras digitais do Brasil.

Nos dois dias seguintes serão mais de 30 palestras voltadas, divididas em quatro arenas temáticas. Muitas exposições ocorrerão em horários simultâneos, por isso é importante fazer a inscrição e escolher o tema que achar mais interessante.

No site da FIEG, é possível acessar o resumo de todas as palestras da ExpoInd e a programação, assim como fazer a inscrição gratuita.