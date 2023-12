Feira de moda Revestir chega como vitrine para tendências e negócios em Goiânia

Uma opção para quem gosta de explorar estilos, conceitos e tendências, a primeira edição da Revestir - Moda e Negócios promete movimentar o Centro de Convenções de Goiânia desta quarta-feira até sábado (6 a 9/12). Serão quatro dias de desfiles, shows, palestras e compras no varejo com preço de atacado.



O evento reúne grandes marcas do Centro-Oeste, como Manga Rosa Pink, Carmezim, MR. Ocky, Jean Darrot, Dom Pierre, Missfiori, Morena Café, Karina Rabello, Ópera Fashion e Luxúria Semijoias. A iniciativa do Sinroupas, Agicon e Casmoda tem o objetivo de destacar a força dos polos confeccionistas espalhados por Goiás.



As palestras acontecem diariamente, das 10h às 12h. O festival conta com entrada solidária, realizando a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou um brinquedo novo.

Para o presidente da Sinroupas, Edilson Borges de Sousa, a adesão das grandes confecções demonstra a excelente aceitação dos confeccionistas ao evento e aponta para uma primeira edição de sucesso.

Já o presidente da Agicon, Reginaldo Abdalla, destaca que a indústria da moda é um segmento tradicional e relevante para a economia do Estado, do Brasil e do mundo, com tendência de crescimento. “É um mercado pulsante e que movimenta toda cadeia produtiva. Goiás tem um potencial gigantesco por estar no centro do País, com compradores vindos de várias partes do Brasil”, diz.