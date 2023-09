Feira E-cêntrica abre inscrições para oficinas gratuitas

O maior evento de publicações independentes de Goiânia chega a Vila Cultural Cora Coralina em outubro, mas as inscrições das atividades formativas da Feira E-cêntrica já estão abertas. Os interessados nas atividades formativas deverão se inscrever, gratuitamente, até o dia 15 de outubro pelo site www.negalilu.com.br. As áreas em destaque para as inscrições são: poesia, o livro infantil, as artes visuais e as artes gráficas.



As ações formativas da feira e-cêntrica se iniciam com a Oficina de Autorretratos, conduzida pelo artista visual Luiz Basile (SP), em 4 de outubro, às 9 horas, na Escola de Artes Visuais do Centro Cultural Octo Marques, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

No mesmo dia e local, o artista abre a exposição individual “Diário do confinamento – Autorretrato da pandemia”, que ficará disponível para visitação até 23 de outubro, na Galeria Sebastião dos Reis.



As outras oficinas estão programadas durante os dois dias da feira e-cêntrica na Vila Cultural Cora Coralina. A artista gráfica Marceli Mengarda, idealizadora do ateliê Burocrata Carimbos (SC), vai compartilhar seus conhecimentos técnicos e artísticos para a criação e a produção de carimbos artesanais, em 21 de outubro (sábado), às 9 horas. A oficina de carimbos pretende compartilhar as etapas de composição visual, preparação de matriz e método de impressão.



Para pessoas interessadas no livro infantil, especialmente nas publicações ilustradas, a educadora e consultora em projetos editoriais, Andrea Kluge (DF) oferece a Oficina Elementos fundamentais para a escrita do livro infantil, no dia 22/10 (domingo), de 14h às 17h. Entre os aspectos a serem abordados nesta atividade, a instrutora destaca a bibliodiversidade e a produção de obra literária para as infâncias como instrumento de ampliação do repertório e reflexão crítica.



Nos dias 21 e 22 de outubro, o poeta Arthur Moura Campos ministra a Oficina de Poesia e Performance, de 9h às 12h, totalizando 6 horas/aula. Segundo o artista e arquiteto goiano, residente em Belo Horizonte, a atividade propõe uma experimentação coletiva de processos criativos de escrita e vocalização de textos poéticos. Tomando por base o conceito de “verbivocovisualidade” (originário da poesia concreta). Segundo o instrutor, a oficina busca estimular os participantes a perceberem as múltiplas dimensões do poema em seus significados semânticos, sonoros e visuais.



O evento é realizado pela NegaLilu editora e conta com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e parcerias da Universidade Federal de Goiás, Centro Cultural Octo Marques e Vila Cultural Cora Coralina, por meio da Secult Goiás.



Simpósio

Em parceria com a negalilu, a Goiânia Clandestina realiza no dia 21 de outubro o Simpósio Epistemologias Afrodiaspóricas Goiânia Clandestina, de 14h às 16h, na Sala de mídias João Bênnio, na Vila Cultural Cora Coralina. Com o intuito de valorizar e reconhecer a importância dos saberes tradicionais e ancestrais. Para isso, o encontro reúne pesquisadores, mestres e representantes das culturas de baile e de rima.



Durante a feira e-cêntrica, o simpósio cria ambiência para compartilhamento de experiências sobre a forma como esse conhecimento é construído, transmitido e aplicado na sociedade contemporânea. O simpósio terá o publicador Mazinho Souza, idealizador do encontro, como mediador. Os debatedores e as debatedoras convidadas são Mestre Guaraná, Zanza Gomes, Pietra Pedrosa e Muralha Separatista.



Programação completa e número de vagas acessem o site www.negalilu.com.br.