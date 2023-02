Feirante da 44 é preso suspeito de estuprar criança dentro do carro

Um feirante de 61 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma criança de 10 anos dentro de um carro, na região da 44, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar, uma testemunha teria desconfiado da atitude do homem com a criança e acionou o Batalhão. O caso aconteceu no sábado (11).

Conforme explicou o tenente-coronel Paulo, o homem teria oferecido dinheiro para a criança ir com ele para dentro do carro, próximo às bancas da feira. A PM foi até o local e encontrou o idoso praticando atos libidinosos contra a menina.

Suspeito, vítima e testemunha foram encaminhados até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. O homem poderá responder pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena é de 8 a 15 anos de reclusão.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.