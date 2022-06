Feiras Hippie e da Madrugada vão funcionar nesta quarta e sexta-feira em Goiânia

Em portarias publicadas nesta segunda-feira (6), a Prefeitura de Goiânia autorizou o funcionamento das feiras Hippie e da Madrugada na quarta-feira (8) e sexta-feira (10) para impulsionar as vendas para o Dia dos Namorados, que será celebrado no próximo domingo, dia 12 de junho. A data é uma das principais do ano em termos de consumo de produtos.

Os documentos normatizam o horário de funcionamento dos espaços na Praça do Trabalhador, na região Central da capital. A montagem da Feira da Madrugada pode iniciar a partir das 20h de terça-feira (7), enquanto o funcionamento será das 4h de quarta-feira (8) até às 22h de quinta-feira (9).

Já para a Feira Hippie os feirantes podem começar a montar os equipamentos a partir da meia-noite de sexta-feira (10), com funcionamento das 6h até às 15h de domingo (12).

Além dos horários estabelecidos, as portarias salientam que as feiras devem seguir protocolos e medidas sanitárias estabelecidas pelo Decreto n° 598, de 17 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19, como manter distanciamento de 1,5 metro entre as barracas e os trabalhadores e consumidores; dispor as bancas de tal forma que a largura dos corredores de circulação seja de, no mínimo, 3m; intensificar a limpeza das superfícies dos ambientes; oferecer álcool 70% e disponibilizar lixeira com tampa e acionamento a pedal.

Para o prefeito Rogério Cruz, a autorização para funcionamento excepcional das duas feiras fomenta a economia da capital e, consequentemente, a geração de renda para os negócios que ainda sofrem impacto da pandemia.