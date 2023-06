FenaSul chega a Goiânia nesta sexta-feira

A 16ª edição da maior feira gaúcha do Brasil – FenaSul desembarca em Goiânia, e abre suas portas nesta sexta-feira (30), às 18 horas, no Goiânia Arena. O evento segue até 09 de julho e traz 50 expositores apresentando cultura, moda, artesanato, decoração e gastronomia gaúcha para a população goianiense.



Este ano, destaque da agenda cultural é a presença do Grupo Folclórico Polonês JUPEM – Juventude Polonesa de Erechim, reconhecido e premiado internacionalmente como um dos melhores grupos folclóricos poloneses fora da Polônia, e que que virá diretamente de Erechim (RS), para o evento em Goiânia. Com 55 anos de atuação, o JUPEM apresenta espetáculos diversificados do folclore polonês. Na capital, o grupo fará quatro apresentações (30/06 - às 20h; 01/07 - sábado: às 13h30 e 20h e 02/07 - domingo: às 12h).



Nos demais dias de evento, os visitantes poderão apreciar as apresentações do grupo de dança gaúcho Desgarrados do Pampa, com ênfase nas danças tradicionais que embalam as festas sulistas, como fandango, chula e xote. Durante toda a FenaSul, os visitantes terão acesso ao melhor da moda em couro para vestuário, calçados e acessórios e a produtos tradicionais como: chocolates de Gramado, queijos, vinhos, salames, festival de cucas, entre outros.

“A gastronomia tem um marco muito forte na FenaSul. Nesta edição, o público contará com ainda mais opções de pratos e receitas que encantam os turistas, quando vão à região sul do país. Além é claro, de espaço cervejeiro e praça de alimentação para degustar as iguarias típicas como um delicioso chimarrão e a tradicional costela feita no fogo de chão”, reforça Sérgio Silva, organizador da FenaSul Goiânia.

Segundo a organização, são esperadas 20 mil visitantes durante os dez dias de evento.



Serviço: 16a edição FenaSul Goiânia

Quando: De 30 de junho a 9 de julho de 2023

Onde: Goiânia Arena - Avenida Fued José Sebba - Jardim Goiás, Goiânia Goiás

Horário de funcionamento: Abertura dia 30/06 das 18h às 23h (sexta-feira)

Seg a Qui das 16h às 22h // Sexta das 16h às 23h // Sábado das 12h às 23h // Domingo das 12h às 22h

Ingresso: O valor para todos os dias, é R$ 10,00 (preço promocional de meia entrada para todos), sendo ingresso gratuito para crianças menores de 10 anos.