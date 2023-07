Festa do Divino Pai Eterno atrai 3,6 milhões de romeiros a Trindade

LARISSA FEITOSA

A Romaria do Divino Pai Eterno atingiu um novo recorde ao reunir aproximadamente 3,6 milhões de pessoas ao longo dos dez dias de festividades, em Trindade. A estimativa foi realizada pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o Santuário Basílica de Trindade.

Considerada a maior festa religiosa do Centro-Oeste, a tradicional romaria chegou ao fim no domingo (2). De acordo com a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), no total, foram realizadas quase 200 celebrações, desde missas, novenas, procissões, orações do terço, além de batizados e confissões, alvoradas e vigílias.

O tema da Romaria deste ano foi: “O Pai nos chama e envia”. O reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Marco Aurélio Martins, diz acreditar que o objetivo foi mais uma vez cumprido.

“Desde o primeiro dia de festa foi uma alegria. A praça do Santuário estava lotada de devotos, e foi aumentando até o último dia. Portanto, tenho certeza de que os romeiros saíram renovados pelo Pai. Atendendo o chamado e seguindo a sua missão”, afirmou.

Neste ano, a Romaria contou com o tradicional desfile dos romeiros com carros de boi, que reuniu quase 300 carreiros. Além de um show gratuito do cantor Roberto Carlos, na Praça Santuário. Estima-se que somente o show do rei reuniu 100 mil pessoas.

Para chegar a Trindade, muitos percorrem a pé os 18 quilômetros da Rodovia dos Romeiros. A tradição rendeu à cidade a fama de Capital da Fé de Goiás. A festa religiosa é a terceira maior do país e a primeira do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno.