Festa do Divino Pai Eterno reúne 3 milhões de fiéis em Trindade

A Festa do Divino Pai Eterno em Trindade reuniu aproximadamente 3 milhões de fiéis durante 10 dias de evento em 2022. O evento, que retomou ao formato presencial após dois anos de pandemia, terminou neste domingo (3). O balanço completo foi apresentado na manhã desta segunda-feira (4). No total, a movimentação financeira ultrapassou R$ 45 milhões injetados na economia do município.

Em 2022, o número de carreiros presentes na Festa do Divino Pai Eterno surpreendeu a organização do evento. Na última quinta-feira (30), 315 carros de boi desfilaram no carreiródromo da cidade, mas cerca de 600 estiveram no município. A quantidade ficou abaixo do total de 2019, último ano da festa antes da pandemia da Covid-19: 360. No entanto, a expectativa era menor.

“Nossas expectativas foram superadas. Durante o período de organização tínhamos uma certa insegurança. Não sabíamos como os romeiros iam se comportar e responder ao nosso apelo tendo em vista que ainda estamos vivendo em pandemia, o vírus ainda circula e muitas pessoas ainda estão tomando devidos cuidados. Durante esses 10 dias, as pessoas trouxeram o desejo de celebrar, manifestar fé e devoção. Se olhamos para a praça com a celebração de encerramento, vimos que nossas expectativas foram superadas”, explica o Padre João Paulo dos Santos, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno.

Movimentação financeira

Prefeito de Trindade, Marden Júnior (Patriota) afirmou que a movimentação financeira foi superior a R$ 45 milhões e que, de forma, geral, se mostrou satisfeito com a festa. “Em torno de R$ 45 milhões girou na economia geral do município nesses 10 dias, um número importante que apresenta retomada, mesmo vivenciando um desequilíbrio econômico que o país vive. A cidade não foge disso, as pessoas estão com dificuldades econômicas”.

Segurança no evento

Em relação à Segurança Pública, 104 ocorrências foram registradas na cidade durante a romaria no perímetro do evento. A maioria dos registros diz respeito a casos de furto e alguns roubos. “Entre os destaques, uma família do entorno do Distrito Federal com sete pessoas que usavam gilete para cortar a bolsa e furtar objetos.

A mãe tinha 16 passagens por furto. Uma das filhas tinha 36 e outra 12. Com eles foram apreendidos 19 celulares”, explica o Tenente Coronel Daniel Gomes, comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar de Trindade. O Corpo de Bombeiros atendeu 109 casos relacionados a emergências clínicas, como pressão alta, desidratação e hipoglicemia. O número foi considerado baixo diante da quantidade de pessoas no evento.

Eventos de encerramento

Neste domingo (3), o dia foi marcado por diversas celebrações de fé no Santuário. As celebrações contaram com homenagens às vítimas da Covid-19 e os telões da praça exibiram um vídeo com cerca de 5 minutos com mensagens de arquivo do padre Jesus Flores, uma das milhões de vítimas do novo coronavírus, e imagens de outros religiosos, como o padre Ângelo Licati.

Governador participava do evento quando soube da morte do filho

O governador Ronaldo Caiado (UB) deixou a missa da manhã deste domingo (3), da romaria de Trindade, às pressas, depois de receber a notícia da morte de seu filho Ronaldo Caiado Filho, que tinha 40 anos de idade. Ele era filho do primeiro casamento de Caiado com Thelma Gomes. Ronaldo Caiado Filho morreu no mesmo dia do aniversário de sua irmã, Maria Caiado.