Festa do Divino Pai Eterno volta a ser presencial após dois anos

Atualizada às 14h50.

A Romaria do Divino Pai Eterno 2022 volta a ser presencial após dois anos de celebrações virtuais, em decorrência da pandemia de Covid-19. O evento religioso acontece entre 24 de junho e 03 de julho e são esperadas até 5 milhões de pessoas. As informações foram divulgadas durante evento no Portal da Fé, em Trindade, nesta quarta-feira (4).

O prefeito de Trindade, Marden Júnior (Patriota), disse que a prefeitura vai se empenhar para garantir a segurança dos participantes. "Durante o período da Romaria nós vamos ter o nosso efetivo, nosso trabalho relacionado à saúde na mesma magnitude que nós tivemos no pico da Covid. Nós vamos ter as barreiras sanitárias, vamos ter ações mais contundentes com a relação à Covid-19, locais para testagem à disposição das pessoas, espalhados pela cidade", disse.

O prefeito disse ainda que os desfiles vão acontecer no mesmo dia para aumentar a segurança. "Nós temos uma decisão importante a respeito dos desfiles de carreiros, cavaleiros e muladeiros, que será no mesmo dia. Em outros momentos foi realizado em dias diferentes, nós vamos trazer para o mesmo dia para que a gente possa ter uma estrutura de segurança ainda mais concentrada", disse.

Também estiveram presentes o reitor da Basílica do Divino Pai Eterno, padre João Paulo Santos, o pároco da Matriz João Bosco de Deus, o secretário de Saúde, Rogério Taveira, o chefe da Vigilância em Saúde, Leonardo Isidoro, o ex-prefeito Jânio Darrot, e o deputado estadual Amauri Ribeiro (UB), representando a Alego. A decisão de retorno do evento presencial foi tomada pelo Gabinete de Operação de Emergência e Saúde (GOE) com base nos dados epidemiológicos.

O Romaria é um evento tradicional de Goiás que reúne diversas manifestações religiosas católicas, como missas e procissões, recebendo os tradicionais romeiros, comitivas de cavalo, carro de boi e outros.

Dados epidemiológicos de Trindade

Presidente do Gabinete de Operações de Emergência e Saúde (GOE) de Trindade, Cristiano Galindo informou que neste ano 28% da população teve algum sintoma da Covid-19 e foi testada. Só em janeiro, 4 mil apresentaram resultado positivo para a doença e 120 em abril. O município já aplicou mais de 250 mil doses da vacina contra Covid-19. Para os participantes da Romaria, a prefeitura irá disponibilizar vacinação e teste de Covid-19.

Atualmente, o município registra apenas 4 casos. As pessoas apresentam sintomas leves e estão sendo acompanhadas pela vigilância em Saúde. “Hoje não temos nenhum paciente internado. 509 famílias perderam um ente querido em Trindade (desde o início da pandemia)”, afirmou Galindo.

Para o gestor, o momento epidemiológico atual permitiu que o GOE recomende ao prefeito e ao governador que tomem a melhor decisão. “Nós teremos mais reuniões para definir o modelo e como vamos fazer os protocolos no nosso município.”

O pároco da igreja Matriz, João Bosco de Deus, disse que a Romaria tem recebido pessoas de outras religiões e espera um recorde de público. "Tem gente de todas as denominações que vem a Trindade, que tem se transformado em uma cidade mística, onde o povo vem para rezar. Trindade tem se tornado aos poucos uma cidade universal. Cada dia mais, gente católica, evangélica, espírita, outras denominações, gente que não tem fé específica, isso nos faz acreditar que 2022 será a maior romaria de todos os tempos", disse.

Ele também explicou que os eventos que contam tradicionalmente com maior público, como a novena solene e a primeira missa do dia, acontecerão no pátio em frente à igreja, para garantir melhor ventilação devido à circulação do vírus. As missas, que antes aconteciam uma em sequência da outra, terão intervalo de 1h30 para a higienização da igreja.

João Bosco citou o aumento dos casos de ansiedade e depressão durante a pandemia e anunciou que o tema da festa do Divino Pai Eterno deste ano será a renovação. "Pai Eterno, renovai, fazer novas todas as coisas. Justamente para que nós possamos ter um tempo novo, olhar pra frente e seguir", explicou.

O prefeito de Trindade anunciou ainda que a Romaria vai contar com shows, entre eles Guilherme & Santiago e Matheus & Kauan. A entrada será por meio de doação de 2 quilos de alimentos não parecíveis. Outra novidade é que os desfiles de carreiros, cavaleiros e muladeiros acontecem no mesmo dia, na quinta-feira, 30.

De acordo com o prefeito de Trindade, 60% das pousadas e hotéis do município foram fechadas durante a pandemia. Segundo Marden Júnior, a maioria desses estabelecimentos já retomou a atividade e 80% dos hotéis estão ocupados.

O governador Ronaldo Caiado (UB) disse que o quadro da pandemia atual é endêmico e "totalmente diferente" dos momentos anteriores. Ele agradeceu aos profissionais de Saúde, em referência à redução dos números de casos e mortes por Covid-19 e se dirigiu ao prefeito Marden Júnior.

"Determinei que todas as ações fossem feitas de forma coordenada com prefeitos e secretários. Goiás está à disposição com toda a estrutura para auxiliá-lo, seja a cobertura na área da saúde, da segurança pública e da retomada", disse o governador.