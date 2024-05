A 7ª edição da Festa do Milho de Jataí começa na quinta-feira (9) e segue até o sábado (11), sempre das 18 às 22 horas, no estacionamento do Jatahy Shopping, no município que fica a 320 quilômetros de Goiânia.

Comidas típicas, shows, danças, espaço para a criançada e o concurso Rainha do Milho estão confirmados na programação do evento. Lucas e Henrique, Alessandro e Gabriel, Orfeu e Menestrel, Nyllo Alves, Marcelo da Arpa e Luana Moraes são as atrações musicais confirmadas.

Os valores dos pratos variam de R$ 5 a R$ 35. Toda a renda será para a construção da radioterapia do Hospital Padre Tiago. A entrada é franca.