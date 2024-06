Festa junina do Sesc Faiçalville acontece nesta sexta (28)

O Sesc Faiçalville, realiza a tradicional festa junina nesta sexta (28), a partir das 19h30, com uma programação super especial. Trabalhadores do comércio junto aos seus dependentes e o público em geral poderão aproveitar as quadrilhas, shows, barracas com jogos, brincadeiras e de comidas típicas. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla e na central de relacionamento Sesc.



De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi, “a nossa proposta com essa programação das festas juninas é trazer para os nossos trabalhadores e público em geral, cenários, gastronomia, danças e outras tradições da vida rural, que são tão marcantes, cultural e socialmente, em nosso Estado", afirma.



Os espaços vão retratar elementos marcantes do cotidiano rural, como roupas, ambientes de trabalho e as comidas típicas. Peças feitas com palha de milho, que é um dos elementos mais representativos do campo estarão presentes na chapelaria, balaios e artesanato em geral.



O fogão a lenha, biscoitos de polvilho, rosquinhas, pães de queijo, broas, bolos de fubá, doces em calda compõem parte dos cenários e as iguarias das programações, bem como a demonstração do famoso ‘dedo de prosa’ para ouvir um “causo” e a viola caipira.



Os jogos tradicionais juninos como pescaria, tiro ao alvo, jogo da argola, nega maluca, boca caipira, touro mecânico e derruba latas serão montados para o público no “Espaço Brincar”. A apresentação de quadrilhas profissionais, shows musicais, encenações, correio elegante, cadeia, bingo, casamento caipira, touro mecânico constam nas atrações.



Completando o envolvimento de todas as áreas de atuação do Sesc e Senac, o diretor regional das instituições, Leopoldo Veiga Jardim, destaca que, “os nossos eventos juninos terão a parceria com o setor de nutrição, que ficará responsável pelo preparo de comidas e bebidas”, ressalta.



O setor de nutrição estará com cardápio especial, oferecendo pamonhas, doces (pé-de-moleque, mané-pelado, curau, paçoquinha, canjica, amendoim salgado e doce, bolo de mandioca, maçã do amor), milho cozido, cachorro-quente, pipoca, espetinhos e quentão. Os caldos de frango, feijão e vaca-atolada vão completar as refeições.



Serviço: Festa junina do Sesc Faiçalville

Dia: 28/06

Hora: das 19h30 às 23h30

Atrações: Grupo “Nordestinos de Goiás” e quadrilha profissional Grupo Viva

Ingressos:

• R$ 5 para trabalhador do comércio, dependentes e meia entrada

• R$ 10 para conveniado

• R$ 20 para público em geral

• Crianças de 0 a 6 anos não pagam

• Crianças de 7 a 12 anos e idosos pagam meia de acordo com a sua categoria