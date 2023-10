Festival Anapolino de Música começa nesta sexta-feira

Em sua 10ª edição, o Festival Anapolino de Música (Famu) ocupa a Praça Dom Emanuel a partir desta sexta-feira (6), com uma programação que envolve shows, painéis e reuniões. A ideia é fomentar o circuito da música autoral da cidade, identificando compositores, intérpretes e músicos do município que têm desenvolvido projetos independentes de valor e mérito cultural.



Nesta edição, serão distribuídos R$ 95 mil em prêmios entre todos os selecionados que participam do festival. Tocam bandas como Sambadeiras do Cerrado (foto), Chá de Gim e Forró Jazz Cerrado. A programação é gratuita e segue até o domingo (8). Mais informações: www.festivalanapolinodemusica.com.br.