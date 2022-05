Festival Brasil Sabor reúne 48 restaurantes de Goiânia e Aparecida; veja participantes

Polvo fatiado envolvido no sashimi, moela condimentada e finalizada com cerveja preta, maminha à moda. Até o dia 29 de maio, 48 restaurantes de Goiânia e Aparecida de Goiânia participam da 16ª edição do Brasil Sabor com um prato que celebre a cozinha regional de Goiás. O festival também acontece em outros Estados do país e oferece promoções especiais para o público, que participa da votação.

Com o objetivo de homenagear a diversidade da culinária brasileira, enaltecendo os ingredientes, as técnicas e os temperos específicos, o concurso reúne 800 restaurantes ao redor do país. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Danillo Ramos, o evento é uma oportunidade de fortalecer a gastronomia regional. “O festival Brasil Sabor estimula a criatividade dos restaurantes participantes, que criam uma receita exclusiva para o evento, que será comercializada durante os 21dias de realização. Proporcionando inovação para o setor gastronômico”, explica.

Da comida japonesa ao churrasco de maminha. Os restaurantes participantes do circuito goiano reservaram pratos diversificados para a competição. Servido no gelo, o polvo fatiado envolvido no sashimi de barriga de salmão, molho vinagrete, broto, pimenta togarashi e quinoa (R$39,90) é escolha do Kanpai Blue.

Já o Aquarius, no alto da Glória, oferece uma receita afetiva da chef: moela bem condimentada finalizada com cerveja preta, acompanhada de pão francês (R$58,90). No setor Marista, o Aquarius serve ossobuco com molho de ervas e redução de vinho tinto, com porção de arroz, purê de batata, vinagrete e farofa de banana (R$ 74,90). Maminha de 400g à moda com mandioca e vinagrete (R$89,90) é a opção do Buteco do Chaguinha. Esses e outros pratos podem ser vistos no site brasilsabor.com.br, onde também estão as promoções do evento.

Concurso

Através de uma votação via QR Code, o público irá eleger o prato favorito do festival. A votação será online e os frequentadores atribuirão uma nota de 0 a 10, acerca da receita inscrita no Brasil Sabor. E o melhor, para aqueles que participarem da votação estarão concorrendo ao sorteio de um voucher de R$ 500,00 (Quinhentos reais) para desfrutarem em um restaurante participante da sua preferência. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



Confira a lista dos participantes:



A Moda da Casa

Aquarius (JD. Da Luz; Marista, Alto da Glória)

Ankai Seleto

Bahrem (El Dourado, Ricardo Paranhos)

Balada Mix

Bar do Piry

Bendita Tapioca

Beto’s Gastrobar

Boteco Posto 15

Brago Bar e Restaurante

Buteco do Major

Buteko do Changuinha

Cantinho Frio

Casa Cabral

Casa do Celso

Casebre

Cateretê (St. Bueno, Jd. Goiás)

Celsin e Cia

Cerrado Restaurante

Chiken in Home

Churras Lagoinha

Coco Bambu Goiânia

Colombina Gastropub

Glorioso

Grand Cru

Himitsu Restaurante

Kanpai Blue

Maxshuhi Mutirão

Monteiro1s Grill

Officina Cervejaria

P di pizza

Piry Bar

Pizzafone

Pizzarela

Quintal 86

Quintal Lozandes

Rio Bahia

Ryori Culinária Japonesa

Samura Comida Japonesa

Spotta

Thiosti

Tribos do Espeto (Alto da Glória, Novo Mundo)

Villa Xavier

Vira Copos

SERVIÇO

16ª edição do Brasil Sabor

Quando: 19 a 29 de maio de 2022

Mais informações em: brasilsabor.com.br