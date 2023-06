Festival Burger Time reúne 59 hamburguerias e pit dogs de Goiânia; confira a lista

CATARINA LIMA

A largada para o intercâmbio entre a tradição dos pit dogs, quiosques que são Patrimônio Cultural Imaterial de Goiás, com as hamburguerias gourmets, cada vez mais populares no gosto dos goianos, será dada nesta sexta-feira (16), quando 59 estabelecimentos da região metropolitana de Goiânia disputam o título de melhor sanduíche e melhor hambúrguer. É a 3ª edição do Festival Burger Time, que segue até o dia 2 de julho.

Para participar do festival, cada estabelecimento precisou criar uma receita inédita de sanduíche que ficará no cardápio da casa durante o período do evento. O público e um corpo de jurados poderão visitar os locais, degustar o lanche criado exclusivamente para o festival, e votar em até duas categorias: pit dogs e hamburguerias. Os preços variam de R$ 17 a R$ 49,90, dependendo da opção escolhida.

O festival tem uma ampla variedade de sabores para todos os gostos. Para quem quer uma experiência inovadora, a Fogata BBQ Steak Burger desenvolveu o Pork Belly Burger, que leva pão brioche, burger bovino 200g, queijo Pepper Jack, sunomono, barriga de porco coreana e maionese de sweet chilli.

Já para aqueles que não abrem mão de um clássico, a Sanduicheria MadMax desenvolveu o Mad Defumado, um tradicional X-Tudo com pão tradicional, hambúrguer caseiro, mussarela, apresuntado, abacaxi e cebola. O molho defumado é o diferencial da receita.

Na última edição foram vendidos mais de 31 mil hambúrgueres e a expectativa deste ano é chegar as 40 mil vendas. “O nosso grande objetivo é mostrar para os goianienses a força das hamburguerias e pit dogs da cidade. Queremos mostrar que nosso hambúrguer realmente é o melhor do Brasil, além de divulgar Goiânia para os outros estados como um polo gastronômico”, diz um dos organizadores do evento, Mateus Suassuna.

A votação poderá ser feita por meio de QR Code disponível no display de mesa dos restaurantes ou pelo site: www.festivalburgertime.com.br. Serão premiados e reconhecidos os três primeiros colocados de cada categoria, resultando na eleição do melhor hambúrguer e do melhor sanduíche de Goiás. O anúncio do vencedor será feito por meio de solenidade no mês de julho.



SERVIÇO

3ª edição do Festival Burger Time

Período: 16 de junho a 2 de julho de 2023

Local: 59 estabelecimentos entre pit dogs, hamburguerias, bares e restaurantes

Confira a lista com os 59 participantes

- HAMBURGUERIAS

Açaiteria e Lanches do Pimpolho

Endereço: Av Rodolfo Tavares de Morais, Qd. 25, Lt. 29, Sala 1, Aparecida de Goiânia

Sanduíche: Hourmet Pimpolho Especial



Ailha Café e Aconchego

Endereço: Rua C-180, nº 157, Nova Suíça. Goiânia

Sanduíche: Ailha Café e Aconchego



Alho Dito

Endereço: Av. Antônio Perilo, Qd. 2, Lt. 1, Jardim Balneário Meia Ponte, Goiânia

Sanduíche: Provoleta Burguer



Bendita Tapioca

Endereço: Alameda dos Buritis, nº 88, Centro, Goiânia

Sanduíche: Lampião Arretado



Blends Burger Artesanal

Endereço: Alameda Imbé, Qd. 30 , Lt. 6, Casa 1, Parque Amazônia, Goiânia

Sanduíche: Kariri Xocó



Bombox

Endereço: Av. Alberto Einstein, nº 121, Jardim da Luz, Goiânia

Sanduíche: Super Classic



Braseiro Burger & Grill

Endereço: Rua Roberto Valadares, s/nº, Setor Negrão de Lima, Goiânia

Sanduíche: Costela Burger



Burgão de Casa

Endereço: Rua CP-10, Qd. CP-12, Lt. 36, Residencial Celina Park, Goiânia

Sanduíche: The Queijo 2.0



Burger for a Day

Endereço: Rua 137, nº 120, Setor Marista, Goiânia

Sanduíche: Italianinho



Cazzero Burger

Endereço: Av Alexandre de Morais, nº 1.667, Parque Amazônia, Goiânia

Sanduíche: Catupyralho



Cervejaria Dias

Endereço: Rua 77, nº 170, Jardim Goiás, Goiânia

Sanduíche: Burguer Beer



Chapz Burger

Endereço: Rua 143, nº 93, Setor Marista, Goiânia

Sanduíche: Ramones



Chicken Lovers

Endereço: Portal Sul Shopping, Goiânia

Sanduíche: Bacon Lovers Furioso



Colombina Gastropub

Endereço: Rua 1.129, nº 46, Setor Marista, Goiânia

Sanduíche: Colombina Araguaia



D’Fumassa Smoke House

Endereço: Rua Barão C-228, nº 71, Casa 3, Jardim América, Goiânia

Sanduíche: Pançudo Burger



Deguste Burger

Endereço: Av. Ipiranga, Qd 38, Lt. 29, Setor Serra Dourada 3, Aparecida de Goiânia

Sanduíche: Gorgonzé



Expresso XVIII

Endereço: Rua Maria Alice, nº 408, Sala 4, Setor Negrão de Lima, Goiânia

Sanduíche: Pizza Burger Bacon



Família In Box Burger

Endereço: Av. T-5, nº 1.448, Setor Bueno, Goiânia

Sanduíche: Mãozinha Addams



Fogata - BBQ Steak Burger

Endereço: Rua S-3, nº 27, Setor Bela Vista, Goiânia

Sanduíche: Pork Belly Burger



Gulosus Dog’s e Burgers

Endereço: Rua CP-3, Qd. CP-77, Lt. 18, Goiânia

Sanduíche: Sertão



Hamburgueiros

Endereço: Rua GB 39, nº 393, Jardim Guanabara 3, Goiânia

Sanduíche: Cafajeste



Lado Leste

Endereço: Rua 240, Qd. 94, Lt. 9, Sl. 2, Setor Universitário, Goiânia

Sanduíche: Filé Especial no Pão Ciabatta



Mafuá

Endereço: Rua 89, 630, Qd. F29, Lt. 70, Setor Sul, Goiânia

Sanduíche: Mafioso



Malbec Burger e Lazer

Endereço: Rua T-29, nº 528, Setor Bueno, Goiânia

Sanduíche: Malbec Bacon



Manim hamburgueria

Endereço: Rua Aimorés, Qd. 26, Lt. 5, Setor Urias Magalhães, Goiânia

Sanduíche: Manimburger



Mão de Vaca Burger

Endereço: Av. São Carlos. Qd. 40, Lt. 9, Jardim Planalto, Goiânia

Sanduíche: Pé na Jaca



Matra Burger

Endereço: Av. Americano do Brasil, Qd. 26, Lt. 6, Vila Concórdia, Goiânia

Sanduíche: Sensacional Defumadinho



Me Gusta Smash Burger

Endereço: Av C-233, Qd. 552, Lt. 13, Jardim América, Goiânia

Sanduíche: Chapoca



O Raffa

Endereço: Av. Mangabeiras, Qd. 7, Lt. 3, Parque Santa Rita, Goiânia

Sanduíche: Especial do Raffa



Oficial Hamburgueria

Endereço: Av. Center, Qd. 34, Lt 20, Sala 1, Residencial Center Ville, Goiânia

Sanduíche: Arretado



Pitéu Café Bar

Endereço: Rua 94, nº 1.149, Setor Sul, Goiânia

Sanduíche: Gochu Bang Bang Flango Sensation



Popcorn Gourmet Café

Endereço: Rua T-61, nº 180, Qd. 124, Lt. 7/15, Salas 105 e 106, Setor Bueno, Goiânia

Sanduíche: Pop Burger



Santa Comedoria

Endereço: Rua do Álamo, nº 98, Qd. 30, Lt, 45, Setor Goiânia 2, Goiânia

Sanduíche: Milhonário



Smash Burger Goiânia

Endereço: Av. Castelo Branco, nº 72, Setor Oeste, Goiânia

Sanduíche: Supreme Cheddar



Thordon Bierhaus

Endereço: Rua C-104, nº 773, Jardim América, Goiânia

Sanduíche: Montanhês



Tribos do Espeto

Endereço: Av. New York, Qd. 136, Lt. 1, Jardim Novo Mundo, Goiânia

Sanduíche: Pork Ribs



Underground Burger

Endereço: Av. José Rodrigues de Moraes Neto, nº 2.040, Sl. 5, Parque Amazônia, Goiânia

Sanduíche: Croxley



Villa Burger e Beer

Endereço: Av. Copacabana, nº 420, Jardim Atlântico, Goiânia

Sanduíche: Villa Gaúcha





- PIT DOGS

Aldeia Sanduicheria

Endereço: Av. CM-13, Qd. 8, Lt. 1, Setor Santos Dumont, Goiânia

Pit dog: Sandubão especial



Avalanche Burger

Endereço: Rua José Gomes Bailão, esquina com Av. Venerando de Freitas, Cidade Jardim, Goiânia

Pit dog: Filé Tudo



Buldog’s

Endereço: Rua 23, nº 42, Setor Oeste, Goiânia

Pit dog: Gran Burger



Deu Fome Sanduicheria

Endereço: Av. T-2, esquina com Av. T-8, Setor Bueno, Goiânia

Pit dog: X Raiz



Dog Mania Sanduicheria

Endereço: Av. Dom Eduardo, Praça Santíssimo Redentor, Setor São José, Goiânia

Pit dog: X-Tudo



Eldorado Burg

Endereço: Av. Ismerino Soares de Carvalho, Setor Faiçalville 1, Goiânia

Pit dog: X-Patrimônio



Família LR

Endereço: Praça 1º de Fevereiro, Vila Pedroso, Goiânia

Pit dog: LR da Casa



Fire in Burger

Endereço: Rua Piripiri, esquina com Av. Vera Cruz, Jardim Guanabara, Goiânia

Pit dog: Tudão



Garage 62

Endereço: Av. C-182, Praça Padre Kleibe, Jardim América, Goiânia

Pit dog: X Garage



JC Sanduicheria

Endereço: Rua C-149, nº 1.020, Jardim América, Goiânia

Pit dog: X Gêmeos Raiz



Kid Abelha Sanduicheria

Endereço: Av. Sergipe, esquina com Benjamim Constant, Setor Campinas, Goiânia

Pit dog: Filé Abelha



Nandes Sanduicheria

Endereço: Rua Roberto, n° 140, Setor Negrão de Lima, Goiânia

Pit dog: Nandes Cheese Burguer



Natha’s Burger Sanduícheria

Endereço: Av. Rio Negro, esquina com Rua Tauá, Sala 3, Goiânia

Pit dog: X-Tudo



Pequizeiro Burger

Endereço: Rua 234, Praça José Leite da Conceição, Setor Universitário, Goiânia

Pit dog: X-Tropical



Plutus

Endereço: Av. Engenheiro Eurico Viana, esquina c/ Rua Recife, Setor Alto da Glória, Goiânia



Quero Burguer

Endereço: Rua Hortência, Qd. C2, Parque Santa Rita, Goiânia

Pit dog: Quero Costela



Rooma Sanduicheria

Endereço: Av. Cariri, Qd. 6, Lt. 12, Goiânia

Pit dog: Rooma Supremo



Sanduai

Endereço: 12ª Avenida, Praça São Francisco de Assis, Setor Universitário, Goiânia

Pit dog: Costela Double Premium Time



Sanduícheria Katatau

Endereço: Rua C-159, Qd. 266, Lt. 15, Jardim América, Goiânia

Pit dog: Galeto Katatau



Sanduicheria Madmex

Endereço: Av T-9, esquina com Suécia, Jardim Europa, Goiânia

Pit dog: Mad Defumado



Square Burgers

Endereço: Rua 71, Praça das Artes, Jardim Goiás, Goiânia

Pit dog: Square Time

(Catarina Lima é estagiária do GJC, em convênio com a PUC Goiás)