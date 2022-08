Festival Cozinha Raiz mistura biomas, temperos e sotaques em Pirenópolis

A mistura de ingredientes, biomas, temperos e sotaques faz da gastronomia tipicamente brasileira uma verdadeira aula de história, cultura e tradição. Celebrar, resgatar e difundir a diversidade da cozinha de cada região do País é o mote do Festival Cozinha Raiz, que dá início a sua sexta edição nesta quinta-feira (18) no Largo da Avenida Beira Rio, em Pirenópolis.

Cozinha Raiz, o Maior Patrimônio do Brasil é o tema de 2022 do evento, que segue até o domingo (21) e convida mais de 40 chefs de diferentes partes do Brasil, que estarão à frente de aulas-shows, workshops, oficinas, degustações programadas, harmonização de bebidas artesanais e feira gastronômica. Os interessados em participar devem se inscrever previamente por intermédio do WhatsApp 98590-2236. As vagas são limitadas.

A histórica Fazenda Babilônia recebe um sarau gastronômico com o tema Cozinha Raiz Patrimônio Imaterial de Goiás, que abre o festival na noite de quinta-feira. “Uma das frentes do festival é fazer o resgate antropológico das receitas ancestrais do Estado de Goiás, com a valorização dos mestres griôs, que são as senhoras e senhores que mantêm vivas as tradições orais do nosso País”, comenta Gilmar Borges, organizador do festival.

Atravessando as fronteiras do Estado, o Festival Cozinha Raiz promove um intercâmbio entre chefs que desembarcam no Centro Histórico de Pirenópolis para apresentar a diversidade e as particularidades dos seus territórios. Entre os convidados, estão nomes como Flora Dias, do Amapá; Alessandro Rodrigues, do Amazonas; João Diamante e Pedro Alex, do Rio de Janeiro; Cumpadre João, da Paraíba, e Cidinha Santiago, de São Paulo.

“São nomes conhecidos do meio, que representam seus Estados por meio do trabalho com pegada de cozinha brasileira e que vão trazer uma experiência diferenciada por intermédio de suas histórias e ingredientes”, comenta Gilmar. Goiás, é claro, estará representado por chefs como André Barros, Danilo Campos, Lorena Ferraz, Adriana Carvalho, Adílio Campos, Cristiano Ferreira e Isaías Dias. O professor e gastrólogo goiano Alcyr Viana, por exemplo, vai apresentar aos participantes que a bucha vegetal – aquela que se toma banho –, também se come.

Programação

Além da abertura, que aporta na Fazenda Babilônia na primeira noite, o Festival Cozinha Raiz conta com uma série de atividades que acontecem em uma estrutura montada no Largo Beira Rio, no Centro Histórico de Pirenópolis. A estrutura recebe uma cozinha show entre os dias 19 e 21 de agosto, com temáticas como A Riqueza da Floresta em Sabores da Amazônia, ministrada por Alessandro Rodrigues e Jaire Cunha, e Culinária Afetiva e Ancestral, com Cidinha Santiago e Cidinha Lamounier.

Na sexta-feira (19), haverá uma atividade de cozinha criativa voltada para crianças com o chef Ângelo Domiciano. No sábado (20), André Boratto comanda um almoço-show e Terezina Lobo apresenta o tema Cozinha Rural de Goiás, Nossa Maior Riqueza. Às 12 horas de domingo, começa o banquete de encerramento do festival, logo após um workshop de bebidas e drinques do Cerrado.



História

As ruas de pedra e os janelões coloniais remontam aos 294 anos da cidade de Pirenópolis, que possui o título de Patrimônio Nacional em reconhecimento ao seu patrimônio arquitetônico dado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Urbanístico Nacional (Iphan) - e que agora está em processo de reconhecimento como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade.



O Centro Histórico vira cenário para o trabalho de resgate de receitas ancestrais, que são catalogadas pelo projeto como forma de manter viva a memória afetiva, a cultura e a tradição envolvidas na culinária regional e fortalecendo a agricultura familiar e os pequenos produtores da região. "O projeto faz esse resgate antropológico, promovendo uma ligação entre a ancestralidade e a alta gastronomia", aponta o organizador do festival, o chef Gilmar Borges, embaixador da Gastronomia Brasileira pelo Estado de Goiás e ganhador do Prêmio Dólmã 2022, conhecido no meio como o Oscar da gastronomia brasileira.

SERVIÇO

6° Festival Cozinha Raiz

Quando: de 18 a 21 de agosto de 2022

Onde: Centro Histórico de Pirenópolis

Inscrições: (62) 98590-2236 (WhatsApp) – vagas limitadas

Informações: @festival_cozinharaizoficial