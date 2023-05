Festival da Chica Doida terá shows de Ana Castela e Tiago Barnabé em Quirinópolis

Música, apresentação humorística, concurso, oficinas gratuitas e muita chica doida. A cidade de Quirinópolis celebra no próximo fim de semana o prato que é patrimônio dos goianos no Festival da Chica Doida 2023. O evento começa na sexta-feira (5) e vai até domingo (7), com o humorista Tiago Barnabé e a cantora Ana Castela entre os destaques da programação.

Como de costume, o festival promove o concurso para premiar “A Chica Mais Doida”, onde a receita que for eleita a melhor e mais criativa da festa recebe R$ 5 mil. As inscrições se encerram nesta quarta-feira (3) e devem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação do município. O segundo e terceiro colocados serão premiados nos valores de R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

O prato derivado do milho é tipicamente goiano e se tornou patrimônio cultural e imaterial de Goiás no ano passado. A receita de família tem origem em Quirinópolis, cidade do interior do Estado localizada a 295 quilômetros de Goiânia e que recebe o festival.



Atrações



O Palco da Chica integra as três noites de evento, com shows de artistas locais, apresentações do projeto Quiri em Movimento e de escolas municipais. Shows sertanejos também embalam o festival, como da dupla Fred e Fabrício, que abre o evento na sexta-feira (5), e de Vitor e Luan no sábado (6).

Quem fecha a programação no domingo (7) é a cantora Ana Castela (foto), fenômeno do sertanejo com diversos hits como Pipoco, Nosso Quadro e Roça em Mim. Outra atração é o humorista Tiago Barnabé, que também participou da última edição do festival e volta com a sua personagem de sucesso Narcisa no sábado (6) e domingo (7).

Sexta-feira (05)

- Oficina da Chica

13h - Oficina de artesanatos da palha do milho e produção de sabonete do milho (Emater)

16h - Concurso “A Chica Mais Doida” - categoria popular

- Palco da Chica

19h – Apresentações culturais Artistas da Terra (João Barreto)

20h30 - Apresentações artísticas com Quiri em Movimento da Assistência Social Palco de shows

22h - Abertura oficial do Festival Chica Doida

23h – Show com Fred e Fabrício

Sábado (06)

- Oficina da Chica

9h – Oficina Festiva com a chef Mariana Rodrigues

12h - Processamento de derivados do milho (Emater)

14h – Oficina de arroz cremoso de chica doida (chef Mariana Rodrigues)

16h – Concurso “A Chica Mais Doida” - categoria escolar

- Palco da Chica

19h30 – Artistas da Terra – Keven e Kauã

20h30 - Apresentações culturais com Escolas Municipais

22h – Cozinha Show – Narcisa com a Chica

- Palco de shows

0h – Show Vitor & Luan

Domingo (07)

- Oficina da Chica

10h – Oficina Kids - Montagem da chica doida

- Palco da Chica

19h – Apresentações com Artistas da Terra – Banda Ledgers

20h - Apresentações artísticas com Escolas Municipais

21h - Cozinha Show – Narcisa com a Chica

21h30 - Resultado e premiação do Concurso “A Chica Mais Doida”

- Palco de shows

22h – Show com Ana Castela