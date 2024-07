Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro abre edital para seleção de espetáculos

Até o dia 08 de julho artistas em geral, grupos de teatro, companhias, coletivos, escolas, academias, instituições culturais, associações e outros representantes de natureza cultural do Brasil inteiro podem inscrever seus projetos gratuitamente para participar dos espetáculos teatrais que irão compor a programação do 2º Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro, que acontece de 15 a 18 de agosto, em Cuiabá.

Dados da última edição mostram a grandeza e o sucesso do evento, que contou com um público de mais de 3.600 pessoas durante os três dias, que puderam acompanhar as 32 apresentações realizadas. Ao todo, 59 pessoas se inscreveram ainda na fase de seleção, sendo que 21 delas eram de outros estados, além de 13 estudantes de arte.

“Na 1ª edição do Festival Luiz Carlos Ribeiro pudemos compartilhar histórias, fomentar a arte e vivenciar momentos únicos e estamos preparados para viver tudo isso novamente nesta linda homenagem que a classe cultural faz a esse grande ator, dramaturgo e diretor de teatro, que nos deixou em 2018", destaca o diretor artístico do Cena Onze, Flávio Ferreira.

Além de apresentações artísticas, o público e os participantes podem visitar uma exposição de homenagem ao escritor. Na abertura do festival haverá exibição do Minidoc “Luiz, um Pantaneiro Ladino”, produzido por Marcondes Araújo e Marcos Alessandro.

O evento é uma parceria entre a Associação Cultural Cena Onze, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O festival tem o objetivo de valorizar a cultura, as artes cênicas e, especificamente, o teatro, contribuindo para o fortalecimento da criação e produção artística, com vistas à formação de plateias e à integração entre os grupos teatrais.

As inscrições para o 2º Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro são gratuitas, e poderão ser realizadas até 08 de julho de 2024, exclusivamente neste link. Os interessados também podem obter mais informações pelos telefones (65) 99227-6215 e (65) 99339-8570; ou e-mail coordenacao.cenaonze@gmail.com.

Serviço: Seleção para o Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro

Quando: de 24 de junho a 08 de julho

Como: Pelo link https://docs.google.com/forms/d/1R-5FDHac-2ybcBkb575XgGBfL9QJiX3S2rUq6bVpTg8/closedform