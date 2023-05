Festival de torresmo chega a Goiânia pela primeira vez

Não há como negar: o croque-croque de sabor do torresmo é uma paixão nacional. Como forma de apresentar diferentes receitas, cortes e delícias gastronômicas à base da iguaria, o TorresmoFest aporta pela primeira vez em Goiânia. O evento itinerante realizado no Passeio das Águas Shopping é dividido em duas etapas: a primeira começa nesta quinta-feira (25), e vai até o domingo (28); a segunda parte será realizada entre 1º e 4 de junho, sempre das 12 às 22 horas.

Joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, torresmo recheado e torresmo mineiro, além de costela suína, pernil e panceta. São diversas iguarias apresentadas por 27 participantes que propõem imersões gastronômicas a um dos pratos mais populares entre bares e restaurantes do País. Há ainda hambúrgueres bovinos e sobremesas, como churros e sorvetes. A entrada para o evento é gratuita.

“A ideia é propor uma degustação por meio da gastronomia suína com foco no torresmo, que é a nossa maior estrela”, explica o coordenador do projeto, Eduardo Bueno. O TorresmoFest nasceu em 2019 na Mooca, tradicional bairro de São Paulo, e já percorreu diversas cidades brasileiras, como Londrina (PR), Rio de Janeiro (RJ), Sorocaba (SP) e Florianópolis (SC). Depois de Goiânia, o evento parte para Anápolis, Rio Verde e Brasília (DF).

Um dos principais convidados desta edição é o embaixador do Torresmofest e chef especialista em carne de porco, Adan Garcia. Durante o evento, o profissional apresentará em seu cardápio o baião de dois e o arroz carreteiro, fazendo uma homenagem à culinária mineira. “O torresmo está no DNA do brasileiro e conta muito da nossa história. Minas Gerais é o encontro de diversas manifestações gastronômicas e o torresmo representa tudo isso”, explica.

Adan já levou suas invenções culinárias para países como Portugal, Argentina, Itália, Marrocos, Irlanda e Alemanha. Também representou o Brasil em diversas regiões da América Latina. Para o profissional, a história da formação do povo brasileiro pode ser revelada por meio dos temperos e iguarias, como o torresmo. “Sou paulista e filho de mineiros, então não tem como não amar um torresminho crocante e saboroso”, revela o chef.

Há ainda a participação do chef Márcio Campos de Oliveira, o Doutor Pururuca, de Sorocaba (SP), que apresenta a especiaria da casa: o torresmo de rolo servido com limão e farofa. “O torresmo é democrático e sempre conta boas histórias no fim de tarde no bar. No meu preparo, tento sempre unir dois pontos ideais para um torresmo gostoso, a crocância e a suculência”, comenta o paulista.

Para a execução do torresmo de rolo, Márcio selecionou mais de 4 toneladas de carne de porco para os dias de evento. Na hora do preparo, o chef faz como se fosse um bacon, quando a panceta é descongelada e passa por um processo de defumação até encontrar o ponto ideal para poder enrolar. “Colocamos um tempero especial da casa, depois a carne é assada e, para virar torresmo, tem de ser passada na banha”, reitera o chef.

Serviço

TorresmoFest - Edição Goiânia

Data: entre 25 e 28 de maio e 01 a 04 de junho, das 12h às 22h

Local: Passeio das Águas Shopping, Av. Perimetral Norte, 8303, Fazenda Caveiras

Entrada franca

Informações: @torresmofest

RECEITA

Torresmo pururuca

Ingredientes

1 quilograma de torresmo em cubos (toucinho ou panceta)

½ copo de óleo vegetal

Sal a gosto

Modo de preparo

Primeiro, comece por temperar o torresmo com sal. Deixe repousar por cerca de 15 minutos para absorver bem. Depois, esquente uma panela com um o óleo. Quando estiver quente, junte o torresmo e tampe a panela. Frite até ficarem opacos e desligue o fogo. Leve à geladeira para esfriar e reserve a gordura. Quando estiver frio, volte a esquentar a gordura. Quando frigir, mergulhe os torresmos de novo e mexa até ficarem bem crocantes. Retire do fogo e deixe escorrer em papel toalha.