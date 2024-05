Festival do Boneco começa nesta quinta-feira; veja a programação

A capacidade de transferir sentimentos, emoções e ações humanas para o mundo dos bonecos é um dos mais antigos e preciosos tesouros das artes cênicas. Este poder encantador ganha vida no 7º Festival do Boneco, que tem início nesta quinta-feira (16) e se estende até 8 de junho, com apresentações gratuitas em teatros, praças, escolas e espaços culturais de Goiânia, Anápolis e Pirenópolis. A programação conta com 23 obras, incluindo espetáculos locais, nacionais e internacionais, além de palestras, oficinas e shows.

Após temporadas realizadas de forma on-line e a última híbrida, a edição 2024 será toda presencial e conta com convidados de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Chile. Em Goiânia, os artistas vão ocupar pontos como o Teatro Sesc Centro, a Oficina Cultural Geppetto e o Parque Mutirama. O projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento aos Festivais e Eventos do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2023 e pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023.

“Será uma celebração à arte dos bonequeiros, assim como também à oportunidade de retornar aos palcos e ocupar as ruas. Estamos bastante satisfeitos com os grupos selecionados que vão trazer produções de alta qualidade”, celebra a atriz e diretora Izabela Nascente. O projeto recebeu mais de 200 inscrições e a curadoria teve a difícil missão de selecionar 20 trabalhos. A expectativa da organização é que cerca de 3 mil pessoas prestigiem o evento, com o intuito de vivenciar de perto a arte milenar da manipulação.

A estreia do festival será nesta quinta-feira (16), às 19 horas, no Teatro Sesc Centro, com o espetáculo Barbas, da goiana Cia. Nu Escuro, que tem quase 30 anos de estrada. Produzido no formato de websérie em 2020 e agora adaptado para o palco, a peça conta a rotina de Marabel, uma menina em plena fase de descobertas sobre a vida, seus medos, prazeres, vergonhas, e tudo mais que uma jovem tem para descobrir sobre a vida e o mundo. Um dia, porém, esse cotidiano é abruptamente quebrado pela morte de sua irmã.

O segundo dia será a vez do grupo Terra Imaginária, de São Paulo, levar o projeto Vida Secreta das Fraldas, para o Teatro Sesc Centro. Na trama, uma mãe, sozinha no palco, se depara com sua tarefa diária de arrumar, lavar e passar uma pilha de fraldas de pano. Em um verdadeiro tributo à criatividade, ela transforma a rotina em algo mágico. Com essa obra, a intérprete criadora do espetáculo, Andi Rubinstein, ganhou o prêmio de melhor atriz/manipuladora de bonecos no festival de teatro para a infância da Sérvia, em 2018.

No sábado (18), a Cia. Trucks, de São Paulo, apresenta a Expedição Pacífico, às 15 horas, no Teatro Sesc Centro. A peça narra a história de dois catadores de lixo que transformam descartes em um mundo de fantasia e diversão. Mais tarde, às 19 horas, na Oficina Cultural Geppetto, o grupo mineiro Pigmalião Escultura que Mexe encena o espetáculo Seu Geraldo Voz e Violão. O protagonista é um violeiro e cantor de 73 anos, que conversa com a plateia sobre vários assuntos, acompanhado de sua namorada Dona Catarina, de 81 anos.

A primeira semana de programação do Festival do Boneco será encerrada no domingo (19), às 15 horas, no Parque Mutirama, com a Mamulengo Fuzuê, do Distrito Federal. O espetáculo Benedito, Abençoado e Bendizido conta a história de Benedito e Rosinha, que juntos com o boizinho Fuzarca enfrentam os desmandos do terrível coronel João Redondo e da fantástica Cobra Anaconda. A montagem é resultado de mais de 15 anos de pesquisas e vivências com mestres e mestras da cultura popular de diversas regiões do País.

O Festival do Boneco acontece desde 2009 e na primeira edição trouxe vários grupos renomados, como Sergio Mercúrio (Argentina), Augusto Bonequeiro (CE), Grupo Gestus (SC), Cia Nazareno Bonecos (RS), entre outros. Depois o projeto contou com continuidade em 2011, 2013, 2015, 2018 e 2022. Idealizado pela produtora Denise Carrijo, o evento tem como foco, em todas as suas edições, a formação do ator manipulador e do público goiano, promovendo oficinas com bonequeiros de destaque nacional e internacional.



PROGRAMAÇÃO



20 de maio (segunda-feira)

Espetáculo: Dr. Raimundo - Coletiva Justina e Teatro Ludos (Aparecida de Goiânia)

Local: Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral, Jardim São José

Horário: 14 horas



21 de maio (terça-feira)

Feira de Espiar - Coletivo Lambes Goianos

Local: Escola Municipal Dona Belinha, Vila Isaura

Horário: 15h30



23 de maio (quinta-feira)

Mostra Itinerante de Teatro Lambe-lambe: A Dança do Parto; Guerra; Tupi or not Tupi?; Elza; Rosa; Julieta; O Mestre Tocador; O Destino de Croquete; O Mundo Após o Parto; Sopa de Pedra; Um Caminho Para amar; A Cripta; Teatro a la Carta.

Local: Parque Ipiranga (Anápolis)

Horário: 19 horas



24 de maio (sexta-feira)

Roda de Conversa: O Teatro de Animação - Com a mestra Denise Di Santos.

Local: Oficina Cultural Geppetto / Rua 1.013, Setor Pedro Ludovico

Horário: 10 horas

Espetáculo: Habita-me com Carolina Garcia Marques (Morro Reuter/RS)

Local: Teatro Goiânia / Av. Tocantins, Centro.

Horário: 20 horas



25 de maio (sábado)

Mostra Itinerante de Teatro Lambe-lambe

Local: Comunidade Educacional de Pirenópolis - Coepi (Pirenópolis)

Horário: 18h30



26 de maio (domingo)

Mostra Itinerante de Teatro Lambe-lambe com participação especial de Denise Di Santos e A Dança do Parto de Salvador/BA

Local: Oficina Cultural Geppetto / Rua 1.013, Setor Pedro Ludovico

Horário: 17 horas



Show Musical com Zabumba de Chita

Local: Oficina Cultural Geppetto / Rua 1.013, Setor Pedro Ludovico

Horário: 19 horas



8 de junho (sábado)

Oficina: Bonecos de vários materiais com a oficineira Izabela Nascente

Local: Comunidade Educacional de Pirenópolis - Coepi (Pirenópolis)

Horário: 14 às 18 horas