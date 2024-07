Festival Gastronômico Sabores Julinos acontece no Aparecida Shopping

Entre os dias 26 e 28 de julho, o Aparecida Shopping recebe o Festival Sabores Julinos promovido pela Abrasel e Sindibares. Será um grande evento para aqueles que não puderam aproveitar as festas em junho ou mesmo para aqueles que amam essa temática e querem aproveitar ainda mais.

Serão diversas atrações e claro que a gastronomia será o grande destaque. Haverá uma feirinha gastronômica com 10 restaurantes e duas confeitarias que vão vender pratos típicos e releituras na temática junina com preços a partir de 13 reais.

A entrada será gratuita e o público terá apresentação da Quadrilha Uai São João, grupo de catira Filhos de Aparecida, brinquedoteca, espaço para artesanato, vivência gastronômica com pamonhada e chica doida, entre outras coisas.

Todos os dias, a partir de 18h, DJs e shows musicais com Zabumba beach, Trio Miaêro e Flávia Ventura. As crianças poderão participar de oficinas, onde chefs vão ensinar uma receita e todos os participantes poderão colocar a mão na massa.

Para essas oficinas, as inscrições serão feitas no local e será necessária a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados para instituições filantrópicas. Na sexta-feira, a programação começa às 17h e segue até às 22h. No sábado, das 12h às 22h e domingo, das 12h às 18h.

SERVIÇO: Festival Sabores Julinos

Data: 26, 27 e 28 de julho

Local: Aparecida Shopping - Av. Independência - Quadra Área - Lote 01 - S/N - Setor Serra Dourada 3ª Etapa, Aparecida de Goiânia.

Dia 26 (sexta) 17h às 22h.

Dia 27 (sábado) 12h às 22h

Dia 28 (domingo) 12h às 18h.

Entrada – Gratuita