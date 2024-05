Festival Italiano de Nova Veneza apresenta novidades da 18ª edição

A 18ª edição da festa que celebra a cultura e tradição italiana em Goiás está quase chegando. Para dar uma amostra do que o público irá encontrar entre 6 e 9 de junho, o Festival Italiano de Nova Veneza fez o lançamento oficial do evento nesta quinta-feira (23), na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio Goiás).

A organização do evento apresenta as novidades desta edição em café da manhã especial com apresentações do coral infantil italiano e do cantor veneziano Valdir Amaral, duas atrações do festival, que mostram um pouco do que preparam para o evento. Com o tema “A Casa da Itália” nesta 18ª edição, o festival promove a gastronomia, danças típicas, música e atividades esportivas durante os dias de evento.

Entre as novidades da edição está a inclusão do Rondelli Cremosi no cardápio. É feito com massa fresca recheada com frango cremoso, regado com molho branco e queijo catupiry, gratinado no forno e salpicado de manjericão. O prato é de autoria de Heloise Gomes Duarte, vencedora do concurso de massas realizado para incrementar o menu da Cantina da Nonna, a cozinha oficial do Festival Italiano de Nova Veneza.

O festival também anunciou o show de abertura com Daniel Boaventura, artista conhecido por suas performances em musicais e atuações em telenovelas e peças teatrais, como o misterioso e enigmático personagem Diogo, na novela Passione. Na ocasião, Daniel lança o seu segundo álbum de músicas italianas, intitulado ‘Italiano’.

A programação é gratuita e movimenta o município que é a maior representação da imigração italiana da região central do País. O festival é realizado desde 2003 como forma de valorizar a história da cidade, fundada por colonos italianos que vieram para o Brasil há mais de 100 anos. Hoje, cerca de 60% da população do município de Nova Veneza é formada por descendentes italianos.

Além do resgate cultural, a iniciativa estimula também a economia local. Na última edição, a produção recebeu entre 120 mil e 140 mil pessoas ao longo dos quatro dias de festa.