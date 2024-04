Festival Italiano de Nova Veneza recebe inscrições só até nesta sexta (12) para escolher novo prato

A 18° edição do Festival Italiano de Nova Veneza já tem data para acontecer: de 6 a 9 de junho na capital italiana de Goiás. Em 2024, esta grande celebração da herança da imigração italiana no estado de Goiás estará repleta de novidades, entre elas a introdução de um novo prato para incrementar o menu da Cantina da Nonna, o restaurante oficial do evento.

Para escolha desse novo prato, a prefeitura de Nova Veneza decidiu realizar um concurso com os moradores da cidade. “A gastronomia italiana faz parte da cultura de nossa comunidade, que é a maior representação da imigração italiana do Centro-Oeste. Com esta iniciativa, queremos estimular que a comunidade compartilhe essa herança que faz parte de sua mesa”, convida o prefeito da cidade, Valdemar Batista Costa.

As vagas serão limitadas a 25 participantes e serão preenchidas por ordem de inscrição, que estarão abertas só até nesta sexta-feira (12), das 8h às 17h, na Cantina da Nona.

O concurso terá duas etapas, a primeira acontece no dia 19 de abril onde os participantes apresentaram seus pratos para uma banca avaliadora de especialistas, já segunda etapa será para os 5 finalistas selecionados que também devem apresentar seus pratos a uma banca julgadora, composta por curadores da área de gastronomia.

O vencedor terá o prato com seu nome incluído no cardápio do 18º Festival Italiano de Nova Veneza, receberá uma homenagem oficial do evento e, ainda, um prêmio em dinheiro no valor de R$1.000, entregue pela Marajoara, patrocinadora do evento e parceira oficial do concurso.

Para conferir o regulamento, acesse o instagram @festivalitaliano