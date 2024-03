Festival Lanterna Mágica começa nesta terça-feira (19)

O Festival Lanterna Mágica, tem início nesta terça-feira (19), com a exibição de curtas-metragens com curadoria em parceria com o Festival Animage, de Pernambuco. A exibição especial faz parte da programação gratuita que segue com roteiro até domingo (24), no CineX, cinema localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. A iniciativa tem apoio da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Em sua 6ª edição, o festival apresenta uma extensa programação totalmente gratuita e voltada para públicos de todas as idades.

As exibições contemplam filmes indicados a grandes prêmios, incluindo o Oscar, produções com dubladores ilustres, videoclipes, animações produzidas em países africanos e programação especial voltada para o público infantil. Os ingressos são gratuitos e disponibilizados 1 horas antes das sessões. Ao todo, nove mostras entre competitivas e não-competitivas exibem curtas e longas-metragens de diversas partes do Brasil e do mundo ao longo de seis dias, apresentando um panorama da produção recente da animação mundial e sua diversidade cultural e criativa - e com espaço especial dedicado ao que vem sendo produzido em Goiás.

O festival fez sua estreia em 2017 e hoje se baseia em três eixos principais. O primeiro é o da exibição, que busca promover e divulgar o mercado brasileiro e mundial de animação através de exibições gratuitas. Há também o eixo voltado para o mercado, contemplado pelo Lanterna Film Market, que conta com estudos de caso, palestras e debates, além de promover o encontro entre produtoras, distribuidoras e animadores.

O terceiro é centrado no Lanterna Educa, que desde o início acompanha o festival e compreende as exibições voltadas para as escolas públicas, além das atividades de formação como as oficinas e debates voltados para o público em geral. “Neste ano decidimos sintetizar e ‘organizar a casa’, compreendendo nosso papel de formação não só para os profissionais da animação, mas também para as crianças, que são o futuro da nossa nação, além das oficinas voltadas para os professores da rede pública ”, diz. “Acredito muito no cinema-educação. Esse eixo, inclusive, é ativo durante o ano inteiro, não só durante o festival”, aponta.

Mapa mundi

Abrindo os trabalhos na noite desta terça-feira (19), o Lanterna Mágica exibe às 20 horas o longa-metragem Bizarros Peixes das Fossas Abissais (2024), dirigido por Marão, Rosaria e Fernando Miller. A animação estreou em janeiro deste ano e conta com elenco de voz composto por nomes como Natália Lage, Guilherme Briggs e Rodrigo Santoro. O público pode conferir as aventuras de uma mulher com esdrúxulos superpoderes, uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com “incontinência pluviométrica” em uma jornada até as profundezas do oceano. A sessão será seguida de um debate com Fernando Miller.

Ao longo da semana, os goianos podem assistir a produções como o filme Ninety-Five Senses (2023), dirigido por Jared Hess e Jerusha Hess, dos Estados Unidos, indicado para o Oscar de melhor curta-metragem de animação na edição de 2024. O filme integra a Mostra Competitiva Internacional ao lado de produções de países como México, Finlândia, Holanda, Estados Unidos, Noruega, Hungria, França, Alemanha e Portugal.

Em um mesmo dia, é possível assistir a produções de Estados como Alagoas, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco, como o filme Ciranda Feiticeira (2023), de Tiago Delácio e Lula Gonzaga. O curta-metragem que integra a Mostra Competitiva Nacional teve sua estreia internacional na Croácia e era muito aguardado no universo da animação por marcar o retorno de Lula Gonzaga, considerado um mestre e pai da animação pernambucana.

Uma novidade na 6ª edição do festival é que todos os realizadores da Mostra Competitiva Nacional estarão presentes, além de alguns dos realizadores internacionais. São mais de 40 convidados desembarcando em Goiânia para acompanhar a programação do Lanterna Mágica, que tem uma missão clara: conectar pessoas, projetos e ideias, segundo Camila Nunes, idealizadora e diretora do Lanterna Mágica. “É o que mais me dá prazer e algo que é possível através da animação e da produção de um evento como esse”, diz.

Serviço

6º Lanterna Mágica - Festival Internacional de Animação

Data: 19 a 24/03

Local: Cinemas CineX, Centro Cultural Oscar Niemeyer

Informações e programação completa: @lanternamagicafestival e www.lanternamagicafestival.com.br

Entrada gratuita