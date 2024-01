Festival Rhema celebra 25 anos com o tema "Vem pra mesa"

A Companhia Rhema – Teatro, Musical e Dança comemora 25 anos de história do Festival Rhema. Considerado um dos maiores eventos artísticos do Brasil, tem como objetivo ampliar a visão dos artistas e reciclar conhecimentos a respeito da arte em suas diversas aplicações. Milhares de artistas nacionais e internacionais já participaram dessa iniciativa cultural.

Com o tema “Vem pra Mesa”, o Festival Rhema 2024 acontece de 8 a 13 de janeiro, no auditório da Igreja Luz para os Povos, no Parque Amazônia, em Goiânia. Centenas de bailarinos, atores e artistas de diversos segmentos se reúnem para aprimorar talentos através das mais de 40 oficinas, que vão desde montagem de coreografia, jazz, moderno, danças urbanas, circo, teatro, roteiro teatral, cinema, artes plásticas, preparação física para bailarinos, dentre outros.

As oficinas serão ministradas por professores renomados vindos de várias partes do país, dentre eles, o ator, dramaturgo e diretor Guilherme Moliaqua, de São Paulo, integrante do elenco da série ‘Onisciente’, da Netflix. Na área circense, o bailarino, coreógrafo e produtor cultural Felipe Toddy, de Brasília. A bailarina e coreógrafa do Rio Grande do Sul, Gisela Mendonça e a Youtuber Luciana Rios (Luvidança), de São Paulo, são alguns dos mais de 20 professores que ministrarão no Festival Rhema.

Eventos paralelos

Durante o festival também acontece a Mostra Menorah, onde artistas, companhias participantes e convidados apresentam seus trabalhos artísticos. Ela acontece durante os seis dias do evento e tem como finalidade o aperfeiçoamento dos talentos através do intercâmbio de informações e apresentações. Além disso, o Aparecida Shopping será palco da mostra no dia 10 de janeiro.

As artes plásticas e a literatura também se unem em uma exposição com pré-lançamento literário no Aparecida Shopping. A artista Mirian Arceno Rocha, de Santa Catarina, apresenta seu projeto "Arte que Denuncia, Combate e Previne", com 14 obras em óleo sobre tela que visa sensibilizar e conscientizar o público sobre questões como violência doméstica e abuso sexual. O projeto busca encorajar as vítimas a denunciar tais abusos e procurar apoio psicológico e terapêutico. A exposição fica aberta ao público de 10 a 13 de janeiro, com entrada gratuita.

Na ocasião também acontecerá o pré-lançamento do livro “O Rio que Flui em Mim”, em que a artista fala sobre a experiência transformadora de se ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. O livro busca despertar os artistas a serem voz profética por meio do seu fazer artístico, edificando, consolando e exortando, em amor, um bairro, cidade, estado e nações. O pré-lançamento acontece no dia 10 de janeiro.

Dia Social

Durante o Festival Rhema acontecerá o ‘Dia Social’, onde as equipes de teatro, dança e circo vão se apresentar em locais como: parques, praças, escolas, hospitais, presídios, ruas e em asilos.

De acordo com a diretora da Cia Rhema, Adriana Pinheiro, “a missão do Festival Rhema é contribuir para a expansão do reino de Deus na terra por meio das apresentações artísticas, influenciando artistas cristãos para viverem a mesma missão em seus próprios ministérios. O “Dia Social” tem como objetivo levar as artes para além das quatro paredes a fim de promover o contato dos artistas com os mais diversos públicos”.

SERVIÇO: Vem pra Mesa - Festival Rhema 2024

Quando: 8 a 13 de janeiro de 2024

Local: Auditório da Igreja Luz para os Povos Serrinha - no Parque Amazônia (Alameda Imbé, nº 1499 - Parque Amazônia, Goiânia - GO)

Mais informações: (62) 99680-5824

Inscrições para o Festival Rhema: www.festivalrhema.art.br/

Instagram Cia Rhema: @ciarhemaoficial / @festivalrhema