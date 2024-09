Festival une show de jazz instrumental e vinhos em Goiânia nesta quinta-feira (12)

A terceira edição do EVES - Entre Vinhos e Sons promete encantar os apreciadores de vinho e boa música nesta quinta-feira (12), das 17 às 23 horas, no Metropolitan Mall. Com entrada gratuita, o evento reúne variedade de rótulos a preços promocionais e show instrumental de jazz, música brasileira e pop de Fabiano Menezes Jazz.



Durante o evento, os visitantes poderão adquirir seus vinhos preferidos para consumir nos restaurantes do mall, levar para casa ou presentear alguém especial. Para os que desejam explorar diferentes sabores e aromas, o menu degustação por R$ 100 oferece a oportunidade de experimentar cinco vinhos diferentes em uma taça personalizada do evento.



Já a trilha sonora da noite ficará a cargo do guitarrista e produtor de jazz Fabiano Menezes, que estará acompanhado por Tássio Paulinelle no contrabaixo e Alexandre Alves na bateria. O trio promete um repertório sofisticado, que passeia pelos clássicos do jazz e da música brasileira, com pitadas de pop atual, criando uma atmosfera alegre e contagiante. "O público poderá apreciar diversos improvisos e solos de guitarra, contrabaixo e bateria durante toda a noite", revela Fabiano, convidando todos para o evento.



O Metropolitan Mall fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.690, no Jardim Goiás, em Goiânia (GO). Além de um variado mix de serviços, o complexo oferece opções gastronômicas para todos os gostos, como Estela Parrilla, Esfiha Quente, Restaurante Árabe, Óri Gastronomia Japonesa, Boali, Flow, Lifebox Burger Steaks & Shakes e Rancheiro Express.



SERVIÇO

3ª edição do Festival EVES – Entre Vinhos e Sons com show de Fabiano Menezes Jazz

Data: 12 de setembro de 2024 (quinta-feira)

Horário: 17h às 23h

Local: Metropolitan Mall – Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.690, no Jardim Goiás, em Goiânia (GO)

Menu degustação: R$ 100 (taça do evento para degustação de cinco vinhos diferentes)

Entrada gratuita (consumação paga à parte)

Mais informações: @mall_metropolitan @evesbrasil