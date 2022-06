Festival Varilux começa nesta quarta com sessão especial no Cine Cultura, em Goiânia

Chegou aquele momento que os cinéfilos de plantão amam. É hora de maratonar e o encontro está marcado na programação do 13º Festival Varilux de Cinema Francês, que começa nesta quarta-feira, com uma sessão especial do filme Esperando Bojangles, de Régis Roinsard, às 19 horas, no Cine Cultura. A partir de quinta-feira, serão quatro sessões diárias, a primeira às 14 horas e a última às 20h25. Depois de uma temporada mais enxuta em 2021 por conta da pandemia, a festa apresenta uma edição mais robusta até 6 de julho, em 93 salas de 50 cidades. Os ingressos custam R$ 10 (inteira).

“Os filmes dessa edição foram escolhidos por critérios de qualidade, mas também porque são um leque representativo da cinematografia francesa atual, tanto nas temáticas quanto nos gêneros e linguagens. Essa seleção é sem dúvida menos leve do que o habitual: a pandemia, a guerras às portas da Europa, as migrações forçadas, as ameaças ambientais e a ascensão dos extremos fazem parte das temáticas abordadas. Mas, em compensação, são produções para refletir nesse momento em que o mundo está em plena mutação”, comenta Emmanuelle Boudier, curadora e diretora do festival.

O Varilux, que ostenta o título de maior festival de cinema francês do mundo, reúne exclusivamente no Cine Cultura – em 2021 a casa do evento foi Cine Ritz - 16 longas inéditos, além de obras escolhidas como homenagens: O Papai Noel é um Picareta (1982), de Jean-Marie Poiré, que celebra quatro décadas, e As Aventuras de Molière (2007), de Laurent Tirard e Ariane Mnouchkine, em tributo pelos 400 anos de nascimento do dramaturgo francês, nascido em 1622. Em Goiânia, diferentemente de outras praças pelo País, apenas o drama Kompromat, de Jérôme Salle, ficou de fora da programação.

A seleção da edição 2022 inclui também produções premiadas em festivais internacionais e sucessos de bilheteria na França, caso de O Acontecimento, da diretora franco-libanesa Audrey Diwan, vencedor do Leão de Ouro de Veneza 2021. O longa conta a história de Anne, uma jovem que decide interromper a gravidez na década de 1960, quando o aborto ainda era ilegal na França, para terminar seus estudos e escapar das restrições sociais de uma família operária. Anamaria Vartolomei, protagonista da produção, conquistou o César Awards (considerado o Oscar francês) de atriz mais promissora.

Emmanuelle Boudier ressalta que a diversidade é a marca do festival e que a seleção é para todos os gostos. A curadora aproveita para sugerir a produção Contratempos, de Eric Gravel, vencedor de dois prêmios de melhor diretor e atriz (Laura Calamy) no Festival de Veneza de 2021. “Esse filme dá uma visibilidade bem-vinda a todas as mulheres que lutam diariamente para garantir o bem-estar - e muitas vezes a sobrevivência - da família. Laure, que o público do Varilux já conheceu em longas das edições anteriores, como Minhas Férias com Patrick, é absolutamente excepcional”, destaca.

A curadora também sugere outros trabalhos premiados como Um Herói, de Asghar Farhadi, vencedor do Grand Prix de Cannes de 2021, e Peter Von Kant, do diretor consagrado François Ozon, que foi indicado ao Urso de Ouro de melhor filme em Berlim 2022. “Quero destacar ainda O Próximo Passo, de Cédric Klapisch, que foi o maior sucesso de bilheteria na França, no primeiro semestre do ano, por ser uma obra universal e cheia de esperança. E para terminar quero citar o muito romântico Esperando Bojangles, de Régis Roinsard, que inclusive inspirou a identidade visual do festival deste ano”, ressalta.

Realizado anualmente desde 2010, o Varilux pode ser visto como um marco da relação do público brasileiro com o cinema francês. A primeira edição foi realizada em nove municípios, com um público de 25 mil pessoas. Em 2019, última edição antes da pandemia, o evento contou com 200 mil espectadores, em 84 cidades. Embora tenha mantido o formato presencial e em diferentes regiões, em 2020 e 2021, o festival sofreu cortes no número de salas, o que resultou em uma redução de espectadores – no primeiro ano da crise sanitária foram 25 mil e na edição anterior, menos da metade dessa marca.

“Ainda não chegamos ao nível de 2019, que era de 84 municípios e 122 salas, porque infelizmente em muitas cidades menores os cinemas fecharam e não reabriram. O cinema francês e o independente em geral têm dificuldades em se recuperar nesse período pós-pandemia. Os exibidores, mais particularmente os que têm programação voltada para esse nicho, estão sofrendo muito. E a conversa com os grandes circuitos é sempre mais complicada, a prioridade é sempre dada aos blockbusters norte-americanos, que conseguem se impor com investimentos maciços em divulgação e propaganda”, afirma Boudier.

SERVIÇO

Evento: Festival Varilux de Cinema Francês 2022

Data: De 22 de junho a 6 de julho

Local: Cine Cultura / Praça Cívica, Centro

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Informações: 3201-4670



Programação

Quinta-feira (23)

14 horas

Esperando Bojangles (En attendant Bojangles)

2022 / 2h05 / Comédia, Drama

Elenco: Romain Duris, Virginie Efira, Grégory Gadebois

Classificação etária: 14 anos

Direção: Régis Roinsard

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Camille e Georges dançam todas as noites ao som de sua música favorita, Mr Bojangles. Em sua casa, só há espaço para diversão, fantasia e amigos. Até que um dia Camille, uma mulher hipnotizante e imprevisível, desce mais fundo em sua própria mente, e Georges e seu filho Gary precisam mantê-la segura.



16h30

Sentinela do Sul (Sentinelle sud)

2021 / 1h37 / Drama

Elenco: Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair

Classificação etária: 14 anos

Direção: Mathieu Gérault

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Após uma operação clandestina que dizimou sua unidade, o soldado Christian Lafayette está de volta à França. Enquanto tenta retomar uma vida normal, logo se envolve no tráfico de ópio para salvar seus dois irmãos de armas sobreviventes.



18h30

Querida Léa (Chère Léa)

2021 / 1h30 / Comédia, Drama

Elenco: Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier

Classificação etária: 14 anos

Direção: Jérôme Bonnell

Distribuição no Brasil: Elite Filmes

Sinopse: Depois de uma noite de bebedeira, Jonas decide visitar sua ex-namorada Léa, por quem ainda é apaixonado. Contudo, ele é rejeitado. Atormentado, Jonas vai ao café do outro lado da rua para escrever-lhe uma última carta de amor, perturbando assim o seu dia de trabalho e despertando a curiosidade do dono do café.



20h25

O Segredo de Madeleine Collins (Madeleine Collins)

2021 / 1h42 / Drama

Elenco: Virginie Efira, Quim Gutiérrez, Bruno Salomone

Classificação etária: 14 anos

Direção: Antoine Barraud

Distribuição no Brasil: Synapse

Sinopse: Judith leva uma vida dupla entre a Suíça e a França, com dois amantes e filhos diferentes. Por um lado, Abdel, com quem cria uma menina, por outro Melvil, com quem tem dois meninos mais velhos. Pouco a pouco, esse frágil equilíbrio de mentiras, segredos e idas e vindas começa a se despedaçar.



Sexta-feira (24)

14 horas

O Mundo de Ontem (Le monde d'hier)

2022 / 1h29 / Drama

Elenco: Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir

Classificação etária: 14 anos

Direção: Diastème

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Elisabeth de Raincy, Presidente da República, optou por se aposentar da vida política. Três dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais, ela fica sabendo por seu secretário-geral, Franck L'Herbier, que um escândalo do exterior atrapalhará seu sucessor designado e dará a vitória ao candidato de extrema-direita. Eles têm três dias para mudar o curso da história.



15h55

Peter Von Kant (Peter Von Kant)

2022 / 1h26 / Comédia, drama

Elenco: Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia

Classificação etária: 16 anos

Direção: François Ozon

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Peter von Kant é um diretor de cinema de sucesso e mora com seu assistente Karl, a quem gosta de maltratar e humilhar. Sidonie, uma grande atriz que foi sua musa por muitos anos, o apresenta a Amir, um belo e modesto jovem. Peter se apaixona por Amir e se oferece para dividir seu apartamento com ele e ajudá-lo a entrar na indústria cinematográfica. O plano funciona, mas assim que ganha fama, Amir termina com Peter, deixando-o sozinho para enfrentar seus demônios.



17h45

O Destino de Haffmann (Adieu Monsieur Haffmann)

2022 / 1h56 / Drama, Histórico

Elenco: Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

Classificação etária: 14 anos

Direção: Fred Cavayé

Distribuição no Brasil: Synapse

Sinopse: Paris, 1941. François Mercier é um homem comum que sonha em começar uma família com a mulher que ama, Blanche. Ele trabalha para um talentoso joalheiro, o Sr. Haffmann. Mas frente à ocupação alemã, os dois homens não terão outra escolha senão concluir um acordo cujas consequências perturbarão seus destinos.



20h05

Golias (Goliath)

2022 / 2h02 / Drama, Suspense

Elenco: Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot

Classificação etária: 14 anos

Direção: Frédéric Tellier

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: France, professora de esportes durante o dia, trabalhadora à noite, é uma ativista contra o uso de pesticidas. Patrick, um obscuro e solitário advogado parisiense, é especialista em direito ambiental. Mathias, lobista brilhante e apressado, defende os interesses de um gigante agroquímico. Seguindo o ato radical de uma pessoa anônima, esses três destinos, que nunca deveriam ter se cruzado, se acotovelam, colidem e se inflamam.



Sábado (25)

14 horas

King - Meu Melhor Amigo (King)

2022 / 1h45 / Aventura, Família

Elenco: Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h

Classificação etária: Livre

Direção: David Moreau

Distribuição no Brasil: BF Films

Sinopse: King, um filhote de leão traficado, foge do aeroporto e encontra abrigo na casa de Inès e Alex, de 12 e 15 anos. Os irmãos bolam um plano maluco: levar King de volta para casa, na África.



16h10

Contratempos (A plein temps)

2022/ 1h28 / Drama

Elenco: Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich

Classificação etária: 14 anos

Direção: Eric Gravel

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Julie luta sozinha para criar seus dois filhos no subúrbio e manter seu emprego em Paris. Quando ela finalmente consegue uma entrevista para um cargo correspondente às suas aspirações, uma greve geral eclode, paralisando o transporte. Ela então embarcará em uma corrida frenética para salvar seu emprego e sua família.



18h05

O Próximo Passo (En corps)

2022 / 1h57 / Drama

Elenco: Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Classificação etária: 12 anos

Direção: Cédric Klapisch

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Elise, uma jovem e promissora bailarina clássica, se machuca em uma apresentação após flagrar a traição do namorado. Apesar dos especialistas dizerem que ela não conseguirá mais dançar, Elise vai lutar para se recuperar, buscando novos rumos no mundo da dança contemporânea.



20h25

Esperando Bojangles (En attendant Bojangles)

Domingo (26)

13h30

Um Pequeno Grande Plano (La croisade)

2021 / 1h06 / Comédia

Elenco: Lionel Dray, Laetitia Casta, Joseph Engel

Classificação etária: Livre

Direção: Louis Garrel

Distribuição no Brasil: Synapse

Sinopse: Abel e Marianne descobrem que seu filho de 13 anos, Joseph, está vendendo seus bens mais valiosos para financiar um projeto ecológico na África. Eles rapidamente entendem que Joseph não é o único, existem centenas de crianças ao redor do mundo em uma missão para salvar o planeta.



15h

As Aventuras de Molière (Molière)

2007 / 2h / Drama, romance

Elenco: Alban Casterman, Romain Duris, Fabrice Luchini

Classificação etária: 14 anos

Direção: Laurent Tirard e Ariane Mnouchkine

Sinopse: Em 1644, Molière tem apenas 22 anos. Cheio de dívidas e perseguido por oficiais de justiça, ele insiste em encenar tragédias nas quais é inegavelmente ruim. E então um dia, depois de ser preso por credores impacientes, ele desaparece.



17h25

Entre Rosas (La Fine Fleur)

2021 / 1h36 / Comédia

Elenco: Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed

Classificação etária: Livre

Direção: Pierre Pinaud

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Eve Vernet foi a maior criadora de rosas. Hoje, está à beira da falência, prestes a ser comprada por um poderoso concorrente. Véra, sua fiel secretária, acha que encontrou uma solução ao contratar três presidiários que tentam se reinserir na sociedade, mas que não tem nenhum conhecimento de jardinagem. Enquanto quase tudo os separa, eles embarcam juntos em uma aventura singular para salvar a pequena fazenda.



Segunda-feira (27)



14 horas

Sentinela do Sul (Sentinelle sud)



16 horas

O Acontecimento (L'événement)

2021 / 1h40 / Drama

Elenco: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami

Classificação etária: 16 anos

Direção: Audrey Diwan

Distribuição no Brasil: Zeta Filmes

Sinopse: Uma adaptação do romance homônimo de Annie Ernaux. França, 1963. Anne, uma estudante promissora, engravida. Ela decide abortar, pronta para fazer qualquer coisa para se livrar do bebê e ser dona de seu próprio corpo e de seu futuro. Ela se envolve sozinha em uma corrida contra o tempo, desafiando a lei.



18h05

Um Herói (Un héros)

2021 / 2h08 / Drama

Elenco: Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee

Classificação etária: 12 anos

Direção: Asghar Farhadi

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Rahim está na prisão devido a uma dívida que não conseguiu pagar. Durante uma licença de dois dias, ele tenta convencer o seu credor a retirar a sua queixa contra o pagamento de parte da quantia. Mas as coisas não correm de acordo com o plano.



20h40

O Destino de Haffmann (Adieu Monsieur Haffmann)



Terça-feira (28)

14 horas

Um Pequeno Grande Plano (La croisade)



15h30

Esperando Bojangles (En attendant Bojangles)



18 horas

Contratempos (A plein temps)



19h55

Sentinela do Sul (Sentinelle sud)



Quarta-feira (29)

14 horas

Os Jovens Amantes (Les jeunes amants)

2022 / 1h54 / Drama

Elenco: Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France

Classificação etária: 14 anos

Direção: Carine Tardieu

Distribuição no Brasil: Elite Filmes

Sinopse: Dois amantes se reencontram no corredor de um hospital, 15 anos após o primeiro contato. Shauna tem 71 anos, enquanto Pierre tem 45. Opostos, mas hipnotizados um pelo outro, eles se reconectam, enquanto Shauna, que já é mãe, avó e viúva, quer reafirmar que ainda é uma mulher e que a diferença de idade entre eles não importa.



16h20

O Segredo de Madeleine Collins (Madeleine Collins)



18h25

Querida Léa (Chère Léa)



20h20

O Acontecimento (L'événement)



Quinta-feira (30)



14 horas

Golias (Goliath)



16h25

O Próximo Passo (En corps)



18h45

O Mundo de Ontem (Le monde d'hier)



20h40

Os Jovens Amantes (Les jeunes amants)



Sexta-feira (1º/07)



14 horas

Peter Von Kant (Peter Von Kant)



15h50

Os Jovens Amantes (Les jeunes amants)



18h10

O Acontecimento (L'événement)



20h15

Um Herói (Un héros)



Sábado (2/07)



14 horas

Um Pequeno Grande Plano (La croisade)



15h30

Querida Léa (Chère Léa)



17h25

Golias (Goliath)



19h50

O Próximo Passo (En corps)



Domingo (3/07)



14 horas

King - Meu Melhor Amigo (King)



16h10

O Destino de Haffmann (Adieu Monsieur Haffmann)

18h30

Esperando Bojangles (En attendant Bojangles)

21 horas

Peter Von Kant (Peter Von Kant)

Segunda-feira (4/07)

14 horas

O Próximo Passo (En corps)

16h20

Entre Rosas (La Fine Fleur)

18h20

O Segredo de Madeleine Collins (Madeleine Collins)

20h25

O Mundo de Ontem (Le monde d'hier)

Terça-feira (5/07)

14 horas

Peter Von Kant (Peter Von Kant)

15h50

Um Herói (Un héros)

18h25

Os Jovens Amantes (Les jeunes amants)

20h45

Contratempos (A plein temps)

Quarta-feira (6/07)

14 horas

O Destino de Haffmann (Adieu Monsieur Haffmann)

16h20

Golias

18h45

O Papai Noel é Um Picareta (Le Père Noel est une ordure)

1982 / 1h23 / Comédia

Elenco: Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Anémone, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Gérard Jugnot

Classificação etária: 14 anos

Direção: Jean-Marie Poiré

Sinopse: A linha direta parisiense de SOS é interrompida na véspera de Natal pela chegada de personagens marginais excêntricos que causam desastres em cadeia. Realizado pela trupe Splendid, este filme é a adaptação de sua peça de mesmo nome, criada em 1979.



20h30

Entre Rosas (La Fine Fleur)