Feteg recebe a primeira temporada da Feira Culturando

Com a intenção de reunir em um só local artesanato, música, culinária e outras manifestações culturais e artísticas, a produtora e cantora Sôila Steter (foto) promove a primeira temporada do projeto Culturando. Nos dias 16 e 30 de setembro, no período das 19 às 23 horas, a feira será realizada na sede da Federação de Teatro de Goiás (Feteg), que fica na Rua 88, nº 646, no Setor Sul.

“Trata-se do encontro de artistas e de suas artes diversas com o público apreciador em geral. A feira reunirá manifestações que venham agregar valores culturais e artísticos nesse caminhar do fazer arte e cultura na nossa cidade”, aponta a produtora.

Na programação musical, a Feira Culturando contará, nesta sexta-feira (16), com o som de Gustavo Ribeiro ao violão e voz, com participação das cantoras Rainy Aghata, Bel Maia e Sôila Steter. Os atrativos gastronômicos ficarão por conta da Mesa da Alê e suas deliciosas porções e do chope devidamente gelado da Delmira. O artesanato fica garantido com a participação da Cablocaria e seus macramés e sandálias e da Tangerina com tie-dye e crochê.

“A primeira temporada da Culturando na Feteg será, sem dúvida, uma feira de talentos com momentos de criatividade e descontração, onde a arte e a cultura vão falar, sim, bem mais alto!”, avisa Sôila, lembrando que na segunda edição, no dia 30, as artistas Isis Krisna e Ingrid Goldfeld já estão confirmadas para abrilhantar a parte musical do evento.