Fica 2022 ocupa cidade de Goiás a partir desta terça-feira (24)

Saúde, meio ambiente e cinema são as palavras de ordem da 23ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), que começa nesta terça-feira (24), na cidade de Goiás. Com investimento de R$ 5 milhões e roteiro de atrações ampliado, o evento-janela do Estado de Goiás volta a ser realizado em formato integralmente presencial pouco mais de quatro meses após a última edição, que aconteceu em formato híbrido em dezembro.

Pela primeira vez realizado ao longo de duas semanas com agenda formativa e mostras competitivas, o Fica é produzido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), com correalização do Sesc Goiás, e aborda em 2022 o tema Meio Ambiente e Saúde: Onde Estamos e para Onde Vamos. Na primeira parte, até o dia 30, palestras, cursos, oficinas e shows tomam conta de diversos pontos da cidade de Goiás. A partir do dia 31, os filmes selecionados para as mostras audiovisuais começam a ser exibidos no Cine Teatro São Joaquim.

“Com uma programação tão diversa e necessária, resolvemos estender e fazer o maior Fica de todos os tempos para, primeiro, refletir sobre o eixo principal deste ano, e, depois, focar nas mostras audivisuais”, explica o coordenador geral do festival, Wellington Dias. A ideia, de acordo com o produtor, é de que a primeira semana seja para ampliar as discussões sobre meio ambiente e saúde. “O conceito de meio ambiente se transforma e, com a pandemia, temáticas atuais entraram em pauta”, diz.

Para a abertura oficial nesta terça-feira, a Orquestra Jovem de Goiás faz uma apresentação no Cine Teatro São Joaquim. Há ainda uma homenagem à moradora da cidade de Goiás Maria Luiza da Silva Oliveira, coordenadora da Pastoral da Saúde da Diocese de Goiás, e que atua em duas comunidades urbanas e 22 rurais. “Dona Maria é uma firme atuante na região e que luta pelas causas sociais, ambientais. É procurada pelos moradores por conta de sua sabedoria das plantas do Cerrado para fazer remédios”, explica Wellington.

Ao longo da primeira semana de Fica, diversos eventos de artes integradas e meio ambiente ampliam a programação do festival. Pela primeira vez, por exemplo, o evento abre agenda para atividades formativas de ecoturismo, um novo olhar para o turismo na região da antiga Vila Boa. Haverá curso de Líder de Turismo e Aventura, na Universidade Estadual de Goiás (UEG), sob batuta do instrutor Humberto Medaglia.

A agenda de meio ambiente também dá enfoque às discussões contemporâneas e internacionais. Há, por exemplo, um minicurso com o tema Saúde e Meio Ambiente: A Importância do Monitoramento de Populações Expostas a Agrotóxicos, com as instrutoras Daniela de Melo e Silva e Thays Milena Alves Pedroso. Alimentação e saúde pautam as questões, como na oficina Culinária Saudável e Agroecológica, presidida por Nayara Carneiro Caetano, na Feira da Agricultura Familiar, na Praça do João Francisco.

Shows musicais, palestras com nomes atuantes da cidade, saraus de poesia, exposições fotográficas, agenda infantil e peças cênicas serão apresentadas em vários pontos da cidade, como no Mercado Municipal, na Praça do Coreto e no Convento do Rosário. “O desejo é que toda a comunidade vilaboense participe do evento e se envolva com a programação. Para tanto, destinamos R$ 379 mil só para os artistas locais”, explica Wellington Dias.



“O eixo temático é, antes de tudo, a saúde”

Pouco menos de um mês após assumir a gestão da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), o produtor cultural Marcelo Carneiro já tem em mãos o principal projeto de cultura do Estado. "Os desafios são muitos, mas eu entrei com o evento já sendo realizado desde o final do ano passado por inúmeras mãos. Trata-se de um festival de muitos", explica o secretário.

Com o avanço da Covid-19 nas últimas semanas em diversas regiões do País, a cidade de Goiás publicou na última semana um decreto que exige a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados. A medida é compartilhada pela produção do Fica 2022. "O eixo temático do Fica neste ano é, antes de tudo, a saúde. Vamos manter todas as exigências para que seja um evento responsável e condizente com o momento em que vivemos", reflete Carneiro.



Ok, mas e o cinema?

Com quatro mostras audiovisuais do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), documentários, animações, videoclipes e ficções começam a ser exibidas a partir da próxima semana na cidade de Goiás. Só para a mostra Washington Novaes, por exemplo, a principal do festival, foram contabilizadas inscrições de 20 países, além de 25 Estados brasileiros e Distrito Federal. Há ainda a Mostra do Cinema Goiano, específica para a produção do Estado, a Mostra Becos de Minha Terra, com curtas-metragens vilaboenses, e a Mostra de Videoclipes, com videoclipes de todo o País.



SERVIÇO

Fica 2022

Data: 24 de maio a 5 de junho

Cidade de Goiás

Entrada gratuita

Programacao e informacoes: www.ficafestival2022.com.br