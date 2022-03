“Fica nossa revolta e nossa tristeza por mais uma manobra”, diz Valério Luiz sobre julgamento adiado

Há quase 10 anos, Valério Luiz, advogado e filho do jornalista esportivo assassinado em 2012, que tinha o mesmo nome, busca por justiça pela morte do pai. Nesta segunda-feira (14), ocorreria o julgamento dos cinco acusados do crime, mas com a desistência do advogado de defesa de Maurício Sampaio, apontado como mandante do crime, o júri foi adiado pela segunda vez. Para Valério, o filho, mais uma manobra. A mesma opinião é compartilhada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).

“Foi um fator lamentável, a defesa do Maurício Sampaio renunciou em cima da hora. Assim, o juiz foi obrigado a constituir um prazo de 10 dias para que ele habilitasse algum advogado e se não o fizer, os autos serão remetidos à Defensoria Pública. Então, não existe possibilidade de ser adiado novamente. Foi marcado para uma data relativamente próxima, mas fica nossa revolta e nossa tristeza porque realmente foi mais uma manobra e mostra o ânimo da defesa dele de protelar, o quanto for possível, em cada detalhe do processo”, afirmou o advogado.

Valério também falou do avô, jornalista esportivo e ex-deputado estadual Manoel José de Oliveira, conhecido como Mané de Oliveira, que morreu em fevereiro de 2021, em decorrência de um câncer. “Meu avô lutou tanto, por tantos anos, para ver a Justiça ser feita, mas eu gosto de pensar que onde ele estiver, está ansioso e conosco de alguma forma. Eu gosto de pensar que ele vai ver a Justiça ser feita, por ele e principalmente pela memória do meu pai.”

Defesa

Ney Moura Teles advogava na defesa de Sampaio desde o início do processo e protocolizou um pedido de renúncia na sexta-feira (11), depois das 18 horas. Oficialmente, Maurício Sampaio ainda não possui um advogado de defesa, mas chegou à sede do TJGO acompanhado de Thales Jayme, vice-presidente da seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO).

Thales defende Ademar Figueiredo, um dos policiais militares que também é réu no caso. Logo após o comunicado do adiamento, o vice-presidente da OAB-GO falou com a imprensa em nome de Sampaio e disse que desistência de Ney Moura não foi uma manobra. “De forma alguma, temos todo o interesse em julgar o Maurício e os outros réus e principalmente dar uma satisfação à sociedade. Nós advogados também temos esse compromisso com a sociedade”. Questionado sobre a desistência do Ney, disse apenas que não sabe os motivos.

O crime

O jornalista esportivo Valério Luiz foi assassinado a tiros no dia 5 de julho de 2012, quando saía do trabalho, na Rua C-38, Setor Serrinha, em Goiânia. Ele estava dentro do próprio carro e foi baleado por um motociclista que passava pelo local.

Segundo a investigação, no dia 17 de junho de 2012, em meio aos comentários que a vítima fazia no programa Mais Esporte, ao falar a respeito de possível desligamento de Maurício Sampaio da diretoria do time, ele teria dito que “nos filmes, quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a pular fora”. Em represália, a diretoria do Atlético Clube Goianiense proibiu a entrada das equipes jornalísticas nas dependências do clube.

Depois disso, Maurício teria procurado os policiais militares Ademá Figueiredo, e Djalma da Silva, que contou com o auxílio de Urbano Malta para organizar o crime, que era próximo de Maurício. Djalma também teria convidado Marcus Vinicius para fazer parte do crime. De acordo com a investigação, ele, que era proprietário de um açougue, chegou a guardar a arma do crime no estabelecimento e o celular que seriam utilizados no homicídio. Os chips dos telefones utilizados na comunicação foram habilitados em nomes de outras pessoas.

O caso foi investigado pela Polícia Civil e em 26 de fevereiro de 2013, os cinco foram indiciados por homicídio. Um mês depois, eles também foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) pelo mesmo crime.