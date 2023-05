Fieg-Sesi assume gestão de escolas públicas em mais 4 cidades

Quatro escolas públicas nas cidades de Abadia de Goiás, Flores de Goiás, Pontalina e Sanclerlândia serão geridas pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi). Ao todo, o Programa de Gestão de Escolas Públicas do Sesi alcança pelo menos dez escolas.

Nesta quinta-feira (18), o presidente da Fieg, Sandro Mabel, se reunirá com os prefeitos das respectivas quatro cidades para assinar o termo de compromisso que firma a parceria, que já foi implantada em Alto Horizonte, no norte do estado e segue em negociação para outras cidades goianas.

Alto Horizonte

Em Alto Horizonte, o Sesi passou a gerir o Colégio Municipal Militarizado Professor Divino Bernardo Gomes no começo de 2022. A escola conta com turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, e disponibiliza 80 profissionais, 22 salas de aula, laboratório de informática e sala de cinema.

Segundo foi divulgado, o Sesi selecionou o quadro de colaboradores técnicos e docentes e colocou em andamento plano de investimento de melhoria da infraestrutura física, que tem previsão de mais R$ 1 milhão. A unidade em Alto Horizonte conta com educação trilíngue, inserindo inglês e programação de computadores como disciplinas, ao lado do português, além de robótica, acompanhamento psicológico, entre outros diferenciais da rede.