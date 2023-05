Fies: Goiás tem o maior número de inscritos no Centro-Oeste, segundo dados do MEC

Goiás tem o maior número de estudantes inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no 1º semestre de 2023, segundo dados do Ministério da Educação (MEC) divulgados no XV Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular (CBESP), que acontece em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal.



Logo após Goiás, vem o Distrito Federal com 4999 inscritos, Mato Grosso com 2760 e Mato Grosso do Sul com 4100. O estado com o número mais alto e São Paulo, que tem 31.863 cadastros.



Na lista dos cursos mais inscritos pelos estudantes estão: medicina, direito, enfermagem, odontologia, psicologia, fisioterapia e medicina veterinária. Só medicina, conta com 104.136 inscrições em todo o país.

Permanência na graduação

Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), com as regras atuais, só a metade das vagas serão preenchidas, já que muitos alunos não conseguem se enquadrar nas exigências de renda e nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



A associação informou que levou ao MEC uma proposta de reformulação do programa que vincula o pagamento das parcelas à remuneração do aluno em um percentual que não comprometa a renda dele, com o objetivo de fazer com que o estudante permaneça no curso até a conclusão.