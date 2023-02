Fila de emprego gigante tem mais de 14 horas de espera; vídeo

Uma farmacêutica divulgou dezenas de vagas de emprego para auxiliar de produção e auxiliar de limpeza em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A seleção começou nesta segunda-feira (27), às 8h. Um vídeo mostra os candidatos em uma fila que chegou a dar volta no shopping em que a empresa fez o processo seletivo.

Os candidatos calcularam cerca de 5 mil pessoas no local. Alguns chegaram a passar a noite na esperança de conseguir uma das 500 senhas distribuídas.

Desempregada há três anos, Mayse Ribeiro contou que chegou no local por volta das 18h de domingo, levando um colchão e o currículo. Ela conseguiu pegar a senha e agendar uma entrevista.

“Peguei a senha 70. Muito barulho, cochilei só meia hora. Com fé em Deus vou conseguir”

Já Paula Cunha, desempregada há quatro anos, disse que chegou no local por volta das 22h30 de domingo.

“Muito cansativo, estou morrendo de sono porque desde as 22h30 de ontem estou aqui. A expectativa é enorme para conseguir uma oportunidade”, disse.

O número total de vagas ofertadas não foi divulgado. Depois que as senhas esgotaram, a organização recolheu os currículos de quem estava na fila. Apesar de estar no meio da fila, Dayane Bembem afirmou que ainda tem esperança.

“A gente tenta enfrentar pela oportunidade porque a esperança é o que resta da gente,”.