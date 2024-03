Filho é preso suspeito de deixar a mãe de 74 anos sem comida

Um homem de 32 anos foi preso por suspeita de deixar a mãe de 74 anos sem alimentação e se apropriar do dinheiro de benefício social que ela recebe em Paranaiguara, no sudoeste do estado. A Polícia Civil (PC) disse que a idosa comia quando conseguia doações feitas por vizinhos.

Segundo a PC, o filho se apropriou dos documentos e do cartão de benefício de prestação continada (BPC) de Assistência Social da mãe. Tudo foi isso foi recupearado pelos policias após a prisão do supeito.

Segundo a investigação, durante a visita na casa da idosa a polícia e a assistência social constataram que ela estava sem nenhum alimento e sem energia elétrica na residência. A mulher contou aos agentes que só se alimentava por doações deixadas pelos vizinhos.

Ainda segundo relato da idosa para a polícia, o filho estava com seus documentos e cartão do benefício há varios meses. A idosa deverá ser acompanhada pela Assistência Social do município.

O nome do suspeito não foi divulgado e até a última atualização da matéria não foi possível localizar sua defesa.