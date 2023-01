Filho de dono de oficina que morreu após carro cair de elevador faz homenagem ao pai

O filho do dono da oficina que morreu na tarde desta terça-feira (24) depois que foi atingido por um carro que caiu de um elevador automotivo, em Goiânia, publicou uma homenagem para o pai por meio das redes sociais. O acidente aconteceu pela manhã e José Matos Ribeiro, de 59 anos, chegou a ser internado.

Caio Cesar Mendes publicou diversos momentos ao lado do pai e, na legenda, lamentou a morte do mecânico. “Eu te amo demais meu parceiro, amigo, confidente. Você se foi fisicamente, mas sempre estará do meu lado e nas minhas orações. Você fez seu legado e eu vou seguir”, escreveu.

O jovem também afirma na publicação que o pai dele “se foi nos seus braços”. Segundo um mecânico e amigo do dono da oficina, que preferiu não se identificar, no momento do acidente Caio e José estavam debaixo do carro. Porém, o pai teria empurrado o filho para que ele não fosse atingido pelo veículo.

José foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Entretanto, de acordo com a unidade, o paciente não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta terça-feira (24).

O Instituto Médico Legal (IML) informou que o corpo de José já foi liberado e, segundo Caio, o valório e sepultamento foi realizado nesta quarta-feira (25). Também tentamos contato com a oficina para entender as causas do acidente, mas não tivemos sucesso até a última atualização desta matéria.

O caso será investigado pelo 20º Distrito de Polícia (DP) de Goiânia, pois, segundo a Polícia Civil (PC), o caso se trata de morte acidental. “Não acionaram a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), pois a morte ocorreu no hospital”, informa a corporação.