Filho de fazendeiro goiano é investigado por usar helicópteros para traficar cocaína

O filho de um fazendeiro, preso em uma propriedade rural em Anicuns durante uma operação que apreendeu 400 quilos de cocaína, está sendo investigado por tráfico internacional de drogas. Segundo a polícia, a droga era trazida do Paraguai para Goiás e deixada na propriedade rural para ser distribuída no estado.

O nome do suspeito detido não foi divulgado, portanto, não foi possível localizar sua defesa. A ação aconteceu na tarde de sexta-feira (11), quando foram apreendidos dois helicópteros, dois veículos e duas armas de fogo.

De acordo com o delegado Bruno Gama, chefe da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal em Goiás, a investigação foi voltada para a entrada de drogas no país e no estado de Goiás por via aérea, e, a partir do estado, a distribuição para outros locais.

“Conseguimos identificar um imóvel rural no município de Anicuns que estava sendo utilizado de entreposto da droga no estado. A droga era armazenada ali antes de ser distribuída”, explicou Gama. Ainda segundo o delegado, foi solicitado o apoio da Polícia Militar para identificar o local exato e efetuar a prisão dos envolvidos.

A fazenda onde a droga foi encontrada era cadastrada pelo Batalhão Rural da PM, o que permitiu chegar ao local exato. Ao chegarem no local, três pessoas foram abordadas, sendo que duas delas não foram detidas, mas estão sendo investigadas. Também foram apreendidos os telefones celulares em uso e os GPSs das aeronaves.

A investigação também confirmou que as aeronaves eram usadas clandestinamente. “Eles não fazem plano de voo, e os voos são realizados em locais não homologados. Também identificamos que na propriedade foi criado um heliponto com estrutura para guarda de helicópteros, o que significa que a fazenda estava sendo utilizada, de fato, para o tráfico de drogas.”

Agora, a polícia busca identificar os demais integrantes do esquema, como era feita a distribuição dessa droga e para onde ela era levada após sair da fazenda. A Polícia Federal também busca identificar o patrimônio dessa organização criminosa, para que ele possa ser revertido para a sociedade.