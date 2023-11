Filho de policial militar é morto durante assalto perto do Parque Mutirama, em Goiânia

O psicólogo Henrique Augusto Iseke Rozendo, de 29 anos, morreu nesta segunda-feira (20) após ser esfaqueado com golpes de faca no setor Central, no Bosque Botafogo, próximo ao Parque Mutirama, em Goiânia. Henrique é filho de um policial militar e chegou a pedir socorro para uma testemunha, que ligou para a família.

A família disse à polícia que o jovem saiu de casa no meio da tarde para colocar um piercing num estabelecimento. Quando estava retornando para casa, em um percurso perto de uma mata, teria sido abordado por um ladrão, que o esfaqueou duas vezes nas costas e ainda levou o celular e a carteira dele.

Um pedestre que passava pelo local ouviu os pedidos de socorro de Henrique e ligou para a família, a pedido dele. Ao Daqui, a mãe Keyla Betânia Isekea afirmou que chegou no local junto com a ambulância do Corpo de Bombeiros, mas Henrique já estava sem vida.

Os policiais estiveram em vários endereços próximo ao local do crime, para buscar pistas e tentar encontrar o homem que o matou, mas sem sucesso. O celular do jovem também está sendo rastreado, conforme a apuração da TV Anhanguera.

Em um vídeo publicado na rede social de Henrique sobre o anúncio da morte dele, a mãe Keyla Betânia Iseke relatou que o filho tinha o costume de reagir em assaltos.

Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que o crime está sendo analisado pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais e as “diligências sendo realizadas para a escorreita apuração dos fatos e será concluído tão logo findas as investigações.” (Veja a nota completa no final)

O crime está sendo investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Veja a nota na íntegra:

A Polícia Civil de Goiás informa que o fato é investigado por meio de inquérito policial instaurado na Delegacia Estadual de Investigações Criminais. O procedimento está com diligências sendo realizadas para a escorreita apuração dos fatos e será concluído tão logo findas as investigações.