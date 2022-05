Filhote de onça ferida em incêndio no Pantanal vai para área onde irá se preparar para ser solto

O filhote de onça-pintada Apoena e sua mãe, Amanci - que simbolizou o drama dos incêndios no Pantanal em 2020, ao ser resgatada com queimaduras - devem se mudar para uma área maior do que a que vivem atualmente, no Instituto Nex, em Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O objetivo é que Apoena aprenda a pescar, nadar e escalar para que possa viver livre nos próximos anos.

Amanci foi levada ao Instituto para se recuperar das queimaduras que sofreu, mas, por causa das sequelas não conseguiu retornar à natureza. Após os procedimentos, ela namorou com o Guarani, outra onça-pintada que também não estava em condições de voltar à natureza, e nasceu então Apoena.

A página do Instituto Nex no Instagram vem mostrando a evolução do filhote. Nos últimos dias, publicaram um vídeo em que Apoena aparece brincando com a mãe, e na legenda: “Apoena com 52 dias e já está desse tamanho e super experto!”. Em outra postagem, mãe e filho aparecem deitados lado a lado se alimentando. “Através de comportamentos naturais, como os da foto (defender o seu alimento e esturrar para qualquer pessoa que se aproxime), Amanaci vai ensinando o Apoena tudo o que ela pode. Apoena ficará com a mãe até os 2 anos de idade, assim como acontece na natureza”.

O objetivo agora é preparar Apoena para viver no Pantanal, lugar onde a mãe vivia, já que tem o mesmo genoma e pertence ao mesmo bioma.