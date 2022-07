Filmado ao matar sogro, Felipe Gabriel é indiciado por quatro crimes em caso de violência doméstica

Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, filmado ao matar o sogro em uma farmácia de Goiânia, foi indiciado por quatro crimes no inquérito que investiga violência doméstica contra a ex-namorada Kênnia Yanka. Segundo a delegada do caso, Cybelle Tristão, o indiciamento se dá pelos crimes de ameaça, violência psicológica, injúria e disparo de arma de fogo. A defesa do rapaz se diz “estarrecida”.

O advogado de Felipe, Júlio Britto disse que está “completamente estarrecido com o indiciamento no âmbito da Lei Maria da Penha”, visto que anteriormente a acusação era somente por três crimes, sendo eles ameaça, injúria e dano emocional à mulher. Britto questiona a condução das investigações.

Segundo ele, a defesa disponibilizou o celular de Felipe Gabriel para averiguações, mas o fato foi ignorado pela polícia, enquanto o de Kênnia Yanka foi aceito pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia. “Kennia Yanka disponibilizou somente algumas conversas que nem com Felipe eram. Eram conversas com suas amigas e que facilmente podem ter sido distorcidas. As ‘testemunhas’ de Kennia Yanka são sua própria família que, com certeza, não servem como meio probatório idôneo para se fazer esse indiciamento”. Segundo ele, a defesa técnica de Felipe vai provar em juízo que o acusado nunca ameaçou a ex-namorada, a não ser quando era constrangido e/ou incitado a fazer/se defender.

Segundo a autoridade policial, o inquérito que investigava violência doméstica foi concluído na sexta-feira (8) e enviado ao Poder Judiciário. Além disso, a delegada Cybelle explica que o indiciamento permitiu a manutenção da prisão preventiva, que já havia sido solicitado e decretada.

A reportagem tentou contato com o advogado de Kênnia Yanka, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.