Filme de animação goiano é indicado ao grande prêmio do cinema nacional

"A Ilha dos Ilus", filme de animação goiano, dirigido por Paulo G. C. Miranda, foi indicado ao Prêmio Grande Otelo, a maior honraria do cinema nacional, que homenageia os destaques do cinema brasileiro. A cerimônia de premiação será realizada na próxima quarta-feira (28), às 21h, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com transmição pelo Canal Brasil e pelo YouTube da Academia Brasileira de Cinema.



Este é o primeiro longa-metragem de animação da história do Estado a ser indicado ao prêmio, destacando a produção audiovisual goiana no cenário nacional. O Prêmio Grande Otelo, anteriormente conhecido como Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, é uma das principais honrarias do cinema nacional.



Em sua edição de 2024, a disputa conta com a participação de mais de 200 profissionais e 39 longas-metragens brasileiros, além de produções ibero-americanas e curtas-metragens de diversas categorias.

A "A Ilha dos Ilus" é realizada pela Mandra Filmes, empresa goiana que tem se destacado no cenário audiovisual, com exibições de seus trabalhos em plataformas como Prime Video, Telecine, TV Cultura e TV Brasil, e a distribuição é pela Elo Studios.



A obra foi produzida com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Ancine, Fundo Setorial do Audiovisual, além de patrocínios e apoio do Governo de Goiás, por meio da Lei Aldir Blanc e do Programa Goyazes, mecanismos gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Reconhecimento

O diretor Paulo G. C. falou sobre a indicação para o Prêmio Grande Otelo, e sobre o fato de ser a maior bilheteria de um filme goiano depois de um longo período. "A repercussão do filme A Ilha dos Ilús e a nossa participação no Prêmio Grande Otelo, é algo que vai além do reconhecimento pelo trabalho que a gente desenvolve aqui na Mandra. A gente se junta a outros amigos da animação goiana, para colocar o Estado de Goiás na rota do mercado de animação nacional e internacional, e isso não é pouco. É um mercado que gera emprego, renda, além de cultivar talentos, que vão deixar sua marca no mundo. Então, coroar toda essa história, com a indicação pro Prêmio Grande Otelo, é um momento muito especial para todos nós aqui da Mandra. É uma bela coroação dessa trajetória, de mais de 20 anos”, destacou.

Na disputa pelo título de Melhor Longa-Metragem de Animação, "A Ilha dos Ilus" concorre com outras quatro produções: "Bizarros Peixes das Fossas Abissais", de Marão; "Chef Jack, o Cozinheiro Aventureiro", de Guilherme Fiuza Zenha; "Perlimps", de Alê Abreu; e "Uma Noite Antes do Natal", de Nelson Botter Jr.

Maior bilheteria de um filme goiano

Com direção de Paulo G. C. Miranda e produzido pela Mandra Filmes, "A Ilha dos Ilus" estreou nos cinemas comerciais em setembro de 2023, após passar por diversos festivais nacionais e internacionais. O filme é voltado para o público infantil de 5 a 12 anos, e já é a maior bilheteria de um filme goiano desde a retomada do cinema brasileiro, em 1995.

O roteiro da obra conta a história de Pocó, um cachorro que, ao ser enviado para a família errada, precisa retornar à ilha onde tudo começou. Durante a aventura, Pocó se junta a um grupo de animais rejeitados para encontrar uma passagem secreta, enfrentando uma força maligna no processo. A animação aborda temas como diversidade, amizade e companheirismo, utilizando o humor para revisitar fábulas tradicionais.

A trajetória de "A Ilha dos Ilus" inclui participações em 17 festivais nacionais e internacionais, com prêmios de Melhor Longa de Animação e Melhor Desenho de Som no 7º Five Continents International Film Festival, na Venezuela, e o título de Best Feature Animated Film no Moscow International Children's Film Festival, na Rússia.