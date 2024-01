Filme Patos! será exibido em sessão adaptada para pessoas com autismo

A história emocionante e divertida de uma família de patos promete encantar o público na próxima edição do projeto “MovieCOMtodos”, que exibirá sempre aos terceiros sábados do mês, um filme com adaptações exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A sessão acontece no dia 20 de janeiro, às 11 horas e nesta edição vai exibir o filme “Patos!”. O volume de som estará reduzido e luzes levemente acesas, proporcionando um ambiente mais confortável e inclusivo. Além disso, a plateia poderá andar, dançar ou correr pela sala à vontade, sem a preocupação de incomodar outras pessoas.

Também não serão exibidos trailers de outras obras cinematográficas. Para essa ação, todos pagam meia-entrada, mediante apresentação de carteira de identificação ou laudo. Os ingressos poderão ser adquiridos diretamente na bilheteria do cinema, no dia da sessão.

Sobre o filme “Patos!”

A família Mallard está um pouco refém da rotina. Enquanto Mack, o pai, se contenta em manter sua família segura nos arredores de um lago da Nova Inglaterra para sempre, Pam, a mãe, está ansiosa para agitar as coisas e mostrar a seus filhos - o adolescente Dax e a patinha Gwen - o mundo inteiro. Quando uma família de patos migratórios aterrissa em seu lago com histórias emocionantes de lugares distantes, Pam convence Mack a embarcar em uma viagem em família, via Nova York, para a Jamaica tropical.

Vagas de estacionamento

Com o intuito de acolher as famílias, promover a acessibilidade ao centro de compras e tornar as chegadas e saídas mais viáveis, o Buriti Shopping oferece três vagas de estacionamento destinadas às pessoas com TEA. Para utilizar, é preciso deixar no interior do carro a carteirinha de prioridade ou a Carteirinha de Identificação do Autista (CIA).

Localizadas no estacionamento coberto próximo à entrada que dá acesso às lojas Riachuelo, as vagas são facilmente identificadas com o símbolo mundial do TEA nas placas e no chão: uma fita com peças de quebra-cabeça multicoloridas. Importante lembrar que apesar das vagas destinadas exclusivamente a pessoas com autismo, por lei, os autistas já possuem o direito de estacionar nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCDs).

Serviço: Sessão de cinema adaptada para pessoas com autismo

Quando: 20 de janeiro (sábado)

Horário: 11h

Filme: “Patos!”

Onde: Moviecom Buriti Shopping